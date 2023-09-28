Haberler Haberler CS2 (COUNTER STRIKE 2) ÇIKTI - CS2 ücretsiz indirmeye açıldı

CS2 (COUNTER STRIKE 2) ÇIKTI - CS2 ücretsiz indirmeye açıldı

Counter-Strike serisinin 5. oyunu olan Counter-Strike 2 (CS2) CS2, Counter-Strike oyununun temelini korurken, bazı yeni özellikler ve geliştirmeler sunarak kullanıcı deneyimini iyleştirmeyi hedefliyor. 28 Eylül 2023 itibarıyla erişime açılan Counter-Strike 2'yi ücretsiz indirmek isteyenler için detayları ve CS-2'nin tüm özelliklerini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 12:12 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 12:20
CS2 (COUNTER STRIKE 2) ÇIKTI - CS2 ücretsiz indirmeye açıldı

CS2 (COUNTER STRIKE 2) ÇIKTI | Oyun tutkunlarının uzun zamandır beklediği CS-2 erişime açıldı. Counter-Strike'ın katili olarak da adlandırılan fakat yeni özellik ve geliştirmelerle kullanıcılara yeni bir deneyim yaşatmak için tasarlanan CS-2 ile, yeni Source 2 motoruyla geliştirilerek grafiklerin ve oyun içi çözünürlüğün yükseldiği öğrenildi.

Counter-Strike deneyimini yeni özellikler ve geliştirmelerle zenginleştirirken oyunun yenilikleri arasında yeni haritalar, silahlar ve bir sıralama sistemi yer alıyor. Counter-Strike serisinin en yeni ve en gelişmiş oyunuolan CS-2'nin özellikleri arasında şunlar sıralanabilir:

YENİ BİR EĞİTİM SİSTEMİ: Bu sistem, yeni oyuncuların oyunu öğrenmelerine yardımcı oluyor.

YENİ BİR SOSYAL SİSTEM: Bu sistem, oyuncuların birbirleriyle bağlantı kurmasına ve birlikte oynamasına olanak tanıyor.

YENİ BİR REKABETÇİ MOD: Bu mod, oyuncuların en iyi oyuncularla rekabet etmelerine olanak tanıyor.

CS2 ÜCRETSİZ Mİ?

CS-2'nin 27 Eylül itibarıyla erişime açılan sürümü ücretsizdir. Valve, oyunun tam sürümünün 2024 yılında piyasaya sürüleceğini duyurdu, ancak oyunun fiyatı veya erişilebilirliği hakkında henüz bir bilgi paylaşmadı. Öte yandan CS2'nin beta sürümüne erişimi olan oyuncular, oyunun ücretsiz olduğunu doğruladı. Bu, oyunun tam sürümünün de ücretsiz olabileceğine dair bir işaret olarak görülebilir.

CS2 NASIL İNDİRİLİR? | CS2 ÜCRETSİZ İNDİRME

👉Steam'e giriş yapın.

👉Kütüphaneden Counter-Strike 2'yi bulun.

👉Güncellemeyi indirin.

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