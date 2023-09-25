SAFİR OYUNCULARI | Safir dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler?

SAFİR OYUNCU KADROSU | 4 Eylül Pazartesi günü atv ekranlarından izleyiciyle buluşacak olan Safir dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi', Kapadokya'da işlenecek. Peki Safir dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Safir dizisi gerçek hayat hikayesi mi? İşte detaylar...

SAFİR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Çocukluktan beri herkesten gizli büyük bir aşk yaşayan Yaman ve Feraye'nin kavuşmalarına çok az bir zaman kalmıştır. Ailenin büyük oğlu Ateş'in eve dönüşü ve tüm Gülsoy ailesinin bir araya gelişiyle Yaman, Feraye ile aşklarını herkese duyurmaya karar verir. Ancak arka arkaya gelen beklenmedik olaylar yeni çıkmazlarla bütün yolları kapatacak ve acı tecrübelerle anlayacaklardır ki "Kaderle savaşırsan o da seninle savaşır!"…

SAFİR OYUNCULARI KİM?

İlhan Şen

Özge Yağız

Burak Berkay Akgül

İpek Tuzcuoğlu

Erkan Bektaş

Müfit Kayacan

Nur Yazar

Can Bartu Arslan

Gizem Sevim

Münir Can Cindoruk

Serdar Bordanacı

Sevda Baş

Selin Işık

Efe Taşdelen

Serkan Taştemur

Can Remzi Ergen

SAFİR DİZİSİ GERÇEK HAYAT HİKAYESİ Mİ?

Safir dizisinin gerçek hayat hikayesinden uyarlama olup olmadığı bilinmemektedir. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.