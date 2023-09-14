Haberler Haberler SURVIVOR ALL STAR 9. YARIŞMACI BELLİ OLDU - Merve Aydın da listede | Survivor All Star kadrosu

SURVIVOR ALL STAR 9. YARIŞMACI BELLİ OLDU - Merve Aydın da listede | Survivor All Star kadrosu

Survivor'ın yeni sezonunda yarışacak olan All Star kadrosu netleşiyor. Geçtiğimiz günlerde 8 yarışmacının isimleri açıklandı. Survivor'un 9. yarışmayı sosyal medyada açıklandı. Merve Aydın, 9. yarışmacı olarak duyuruldu. Peki, Merve Aydın kimdir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 13:51 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 14:00
SURVIVOR ALL STAR 9. YARIŞMACI BELLİ OLDU - Merve Aydın da listede | Survivor All Star kadrosu

Survivor bu sene All Star sezonu ile ekranlara gelecek... Bu kapsamda, programda yer alacak yarışmacılar da sırayla açıklanıyor... Daha önce sekiz isim açıklanmıştı. Survivor'un 9. yarışmacısı Merve Aydın oldu.

SURVIVOR'DA YARIŞACAK 8. İSİM BELLİ OLDU!

All Star 2024'ün kadrosu şekillenmeye devam ederken 9. yarışmacının Merve Aydın olduğu açıklandı.

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2008'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır. Merve Aydın, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında (Nagihan Karadere, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) gümüş madalya sahibi olmuştur. Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'ndaki başarısı sayesinde Dünya-Olimpiyat barajını geçmiştir. Atletizm sporunda birçok başarısı bulunan Merve Aydın 2014 Mart ayında Survivor'da, ünlüler takımında yer almıştır. 22 Şubat 2015'te de Survivor All Star'da yarışıp finalist olmuştıur.

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