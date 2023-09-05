MELİSSA VARGAS KİMDİR? Melisa Vargas kaç yaşında? Milli voleybolcu Melissa Vargas nereli?

KÜBA'DA 4 SENE MEN CEZASI

16 yaşındayken Eczacıbaşı'na 32 sayı atan Vargas, başarısını gösterdi ve voleybol camiasının en dikkat çeken isimlerinden birisi oldu. Kariyerinin zirvesindeyken Çekya'da sakatlandı. Tedavi için Küba'ya döndü ancak devletin koşullarından memnun olmadığı için özel klinikte tedavi aldı.

Devlet koşullarını beğenmemesi nedeniyle Küba Federasyonu Melissa Vargas'ı "Ülkesine karşı hakaret ve disiplinsiz tavırlar" sebebi ya da suçuyla 2017 yılında milli takımdan 4 sene men etti. Ülkesinin tutumu Melissa Vargas'ı voleyboldan uzaklaştırmadı. Başarılı isim İsviçre kulüplerinden biri olan Volero Zürih'e transfer oldu. Vargas İsviçre'ye "Sığınmacı" statüsüyle gelmişti