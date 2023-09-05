MELİSSA VARGAS KİMDİR? Melisa Vargas kaç yaşında? Milli voleybolcu Melissa Vargas nereli?

Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 3 Eylül 2023 Pazar akşamı saat 21.00'de 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanan final mücadelesinde rakibini 25-27, 25-21, 22-25, 25-22 ve 15-13'lük setlerle karar seti sonrası 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.
Filenin Sultanları bu zaferle, 2019 finalinde yine karar setinde kupayı kaybettiği Sırbistan'dan rövanşı almayı başardı.