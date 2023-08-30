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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK 2023? | DGS tercih tarihleri, nasıl yapılır? ÖSYM tercih kılavuzu

ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nda sonuçların, 11 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla adayların erişimine açılmasının ardından tercih süreci başladı. Eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adaylar tercihler için araştırmalara başlarken arama motorlarında 'DGS tercih son tarih ne zaman 2023? DGS tercihleri ne zaman bitecek, nasıl yapılır? sorularının cevabı araştırılıyor. ÖSYM tercih kılavuzu ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 09:50 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 10:00
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK 2023? | DGS tercih tarihleri, nasıl yapılır? ÖSYM tercih kılavuzu

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK 2023? | ÖSYM tarafından her yıl, eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adaylar için düzenlediği DGS sınavında sonuç etabının ardından tercih düreci başladı. Sınava katılan adaylar, ÖSYM'nin sonuç sitesinden öğrendikleri puanları doğrultusunda tercih yapacak. Peki DGS tercihleri ne zaman bitecek, nasıl yapılır? İşte detaylar...

2023 DGS TERCİH TARİHLERİ

2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih işlemleri, 29 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK 2023?

DGS'ye katılan adayların tercih işlemleri, 05 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2023 DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

💥Bireysel tercihleri gerçekleştirmek için 29 Ağustos 2023 tarihinden itibaren adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile birlikte ÖSYM'nin resmi web adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden elektronik ortamda tercihlerini yapabilecekler.

💥Yükseköğretim lisans programlarına yönelik tercihlerinizi oluştururken, Tercih Kılavuzu'nda yer alan tablolardan faydalanmanız oldukça önemlidir. ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlanan bu kılavuz, sizin en doğru tercihleri yapmanız için kılavuz niteliği taşımaktadır.

💥2023 DGS tercihlerinizin başarılı ve isabetli olabilmesi için, ÖSYM tarafından hazırlanan 2023 DGS Tercih Kılavuzu'nu dikkatle incelemenizi öneririz. Yerleştirme sürecinde, 2023-DGS Başvuru Kılavuzu'nda belirtilen prensipler ve kurallar geçerli olacaktır. Ayrıca, 2023-DGS Yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar da yine ÖSYM tarafından paylaşılmıştır. Bu bilgileri detaylıca gözden geçirerek tercihlerinizi yapmanız önemlidir.

💥DGS tercihleri, ÖSYM'nin aday işlemleri tercih sayfasında belirtilen puan durumuna göre uygun okulların sırasına göre yapılacaktır.

💥Unutulmaması gereken en önemli nokta, mezun olduğunuz ön lisans programının hangi alan lisans koduna denk geldiğini doğru şekilde belirlemektir. Uyumsuz bir lisans kodu tercih etmek, tercihinizin geçersiz sayılmasına neden olabilir.

💥Her adayın toplamda 30 tercih hakkı bulunmaktadır ve bu tercihleri kendi ilgi ve isteklerinize göre belirleyebilirsiniz. Ancak akılda tutulmalıdır ki, daha yüksek puana sahip olan adaylar öncelikli olarak yerleştirilecektir.

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