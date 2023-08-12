METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA 2023? | 12-13 Ağustos Perseid meteor saat kaçta izlenecek?

METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA 2023? | Perseid meteor yağmuru, ülkemizde heyecanla beklenirken 12-13 Ağustos gecesinde en yoğun dönemine ulaşacak. Tüm Türkiye'den izlenebilecek olan doğa olayının saati ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki meteor yağmuru saat kaçta? 12-13 Ağustos Perseid meteor saat kaçta izlenecek? İşte detaylar...

12-13 AĞUSTOS PERSEİD METEOR SAAT KAÇTA İZLENECEK?

Perseid Meteor yağmuru 14 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'e kadar sürüyor. En yoğun görüldüğü gün ise bu yıl 12-13 Ağustos gecesi olacak. 23.30-04.00 saatleri arası ise meteor yağmurunun en yoğun gerçekleşeceği zaman dilimi olacak.

PERSEİD METEOR YAĞMURU İSTANBUL'DAN GÖRÜLECEK Mİ?

Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek. İstanbul'un tüm ilçelerinden görülebilecek olan meteor yağmurunda şehrin ışıklarından uzak bölgelerde bulunmak, yağmuru daha iyi gözlemlemeye yardımcı olur.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Perseid meteor yağmuru, dünya atmosferine giren ve 13 Ağustos civarında en yoğun olduğu gözlemlenen meteorların oluşturduğu bir gök olayıdır. Bu meteor yağmuru, Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'nın (109P/Swift-Tuttle) yörüngesi boyunca yer aldığı bölgelerden gelen meteorların atmosferimize girmesi sonucu meydana gelir.