KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | KAYÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Kayseri Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Kayseri Üniversitesi taban puanları 2023, KAYÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- İlk ve Acil Yardım TYT 40/41 342,46 440.281
- Bilgisayar Programcılığı TYT 75/77 327,5 545.255
- Diyaliz TYT 40/41 311,77 680.832
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 60/62 307,56 721.721
- Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 75/77 304,66 751.448
- Adalet TYT 40/41 304,11 757.015
- Laboratuvar Teknolojisi TYT 40/41 299,65 804.506
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 40/41 297,32 829.825
- Grafik Tasarımı TYT 70/72 292,47 885.376
- Çocuk Gelişimi TYT 60/62 288,95 927.500
- İç Mekan Tasarımı TYT 50/52 287,41 946.416
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 50/52 286,55 957.045
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 40/41 283,43 997.140
- Mekatronik TYT 50/52 283,4 997.394
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 282,53 1.008.555
- Elektrik TYT 75/77 282,26 1.012.116
- Bilgisayar Programcılığı TYT 45/47 282,18 1.013.088
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 55/57 280,12 1.040.458
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 279,38 1.050.469
- Aşçılık TYT 40/41 277,71 1.073.209
- Dış Ticaret TYT 75/77 272,13 1.151.882
- Makine TYT 75/77 271,15 1.166.144
- Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 70/72 270,95 1.169.112
- Bilgisayar Teknolojisi TYT 25/26 266,73 1.232.699
- Elektrik (İÖ) TYT 60/62 265,64 1.249.405
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 264,28 1.270.407
- Mekatronik (İÖ) TYT 40/41 263,12 1.288.793
- İşletme Yönetimi TYT 70/72 262,8 1.293.854
- Kimya Teknolojisi TYT 40/41 262,4 1.300.406
- Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 262,13 1.304.742
- İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 50/52 262,05 1.305.910
- Gıda Teknolojisi TYT 50/52 261,1 1.321.332
- Elektronik Teknolojisi TYT 70/72 261 1.323.047
- Makine (İÖ) TYT 55/57 258,22 1.369.015
- Dış Ticaret (İÖ) TYT 70/72 257,61 1.379.079
- Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 256,78 1.393.230
- İnşaat Teknolojisi TYT 75/77 256,36 1.400.391
- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 45/47 256,34 1.400.843
- Harita ve Kadastro TYT 60/62 253,96 1.441.747
- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 50/52 251,71 1.481.727
- Tekstil Teknolojisi TYT 40/41 250,07 1.511.554
- Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT 65/67 249,82 1.516.062
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 55/57 247,39 1.561.079
- Elektronik Teknolojisi (İÖ) TYT 70/72 245,75 1.592.417
- Posta Hizmetleri TYT 30/31 244,25 1.621.301
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 50/52 243,35 1.639.060
- Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 60/62 242,62 1.653.191
- Bitki Koruma TYT 40/41 242,42 1.657.116
- Bahçe Tarımı TYT 30/31 241,62 1.672.986
- Gıda Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 241,23 1.680.742
- İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 75/77 239,7 1.711.625
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60/62 238,44 1.737.816
- Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 30/31 238,2 1.742.778
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 55/57 238,12 1.744.618
- Lojistik TYT 50/52 237,27 1.762.106
- Geleneksel El Sanatları TYT 55/57 236,02 1.788.538
- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 40/41 235,43 1.801.131
- Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 233,39 1.845.285
- Organik Tarım TYT 40/41 233,25 1.848.406
- Mimari Restorasyon TYT 45/47 230,46 1.910.573
- Pazarlama TYT 25/26 228,76 1.949.557
- Bahçe Tarımı TYT 30/31 226,14 2.011.063
- Yapı Denetimi TYT 40/41 223,28 2.079.338
- İnşaat Teknolojisi TYT 45/47 222,99 2.086.466
- Gıda Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT 2/— #DEĞER! Dolmadı
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60/62 278,52 575.315
- Sağlık Yönetimi EA 60/62 263,08 726.717
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) EA 40/41 261,56 743.000
- Muhasebe ve Finans Yönetimi EA 60/62 259,06 770.855
- Muhasebe ve Finans Yönetimi (İÖ) EA 40/41 248,37 897.897
- İnsan Kaynakları Yönetimi EA 60/62 247,5 908.716
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Yazılım Mühendisliği SAY 30/31 410,42 94.751
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 60/62 392,45 114.796
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 50/52 326,66 222.827
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İslami İlimler SÖZ 90/93 286,25 459.468
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 286,1 460.745
- Tarih SÖZ 60/62 250,6 811.971
- İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 222,09 1.135.193