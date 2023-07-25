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RESMİ GAZETE BUGÜN | 25 TEMMUZ 2023 Resmi Gazete kararları

25 TEMMUZ 2023 RESMİ GAZETE KARARLARI | Resmi Gazete'nin 25 Temmuz 2023 tarihli 32259. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Sabahın ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 25 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 06:51
RESMİ GAZETE BUGÜN | 25 TEMMUZ 2023 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 25 TEMMUZ | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 15 Temmuz Salı 2023 tarihli 32259. sayısı yayınlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 25 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

25 TEMMUZ 2023 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Düzce Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/18)

–– Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/19)

KURUL KARARLARI

–– Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 06/07/2023 Tarihli ve 2023/1154 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/07/2023 Tarihli ve 11960 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 5/4/2023 Tarihli ve E: 2020/103, K: 2023/68 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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