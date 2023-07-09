Haberler Haberler BUZ DEVRİ 4 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Ice Age 4) filmi ne zaman çekildi, filmdeki karakterleri kim seslendiriyor?

BUZ DEVRİ 4 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Ice Age 4) filmi ne zaman çekildi, filmdeki karakterleri kim seslendiriyor?

Buz Devri 4 filminin konusu ve oyuncuları, ne zaman çekildiği araştırılmaya başladı. Sevilen filmin Türkçe dublajında hangi sanatçıların yer aldığı ve karakterleri kimin seslendirdiği ise merak edilenler arasında yerini aldı. Yönetmenliğini Steve Martino, Mike Thurmeier'in üstlendiği 'Buz Devri 4' filminin konusu, karakterleri seslendiren sanatçıların kim olduğuna dair detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 12:30 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 12:30
BUZ DEVRİ 4 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Ice Age 4) filmi ne zaman çekildi, filmdeki karakterleri kim seslendiriyor?

2012 yapımı Buz Devri 4, izleyicilerin en sevdiği animasyon filmlerden biridir. Yediden yetmişe birçok kişinin favorilerinden olan Buz Devri'nin konusu, oyuncuları, seslendiren sanatçılar ve filmin çekim yılına dair detaylar ise merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte Buz Devri 4 (Ice Age 4) filmi hakkında merak edilenler...

BUZ DEVRİ 4 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Manny, Diego ve Sid'in, kendilerini diğerlerinden ayıran afetten sonra sürüklendikleri bir kıtada başlarına gelenleri beyazperdeye taşıyor. Bir buzdağından derme çatma bir gemi yapan kahramanlarımızın maceralarla dolu epik deniz seferi böyle başlıyor. Manny ve arkadaşlarını bu yeni dünyada egzotik deniz canavarları ve acımasız korsanlar da bekliyor. Tarih öncesi sincap Scrat ise bildiğiniz gibi, lanetli palamudu onu nereye sürüklerse oraya gidiyor!

BUZ DEVRİ 4 OYUNCU KADROSU

  • Ali Poyrazoğlu
  • Ray Romano
  • Haluk Bilginer
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