Haberler Haberler KURTARICI (THE ENFORCER) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kurtarıcı filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

KURTARICI (THE ENFORCER) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kurtarıcı filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Richard Hughes'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Kurtarıcı filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Macera sahneleriyle nefes kesen Kurtarıcı filmini televizyon ekranlarında izlemek isteyenler için 2022 yapımı sinema filmi Kurtarıcı dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 16:00 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 16:30
KURTARICI (THE ENFORCER) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kurtarıcı filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Senaryosunu Peter Iliff'in kaleme aldığı Kurtarıcı filmi gündemde yerini aldı ve sinemaseverlere televizyon ekranlarında görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

KURTARICI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Miami'nin en iyi mafya infazcısı olan Cuda, patronu Estelle'in genç bir kaçağın hayatını büyük tehlikeye attığını öğrenir. Bu durum üzerine Cuda, hayatını inşa etmeye harcadığı suç örgütünü yıkmak için harekete geçer. Mafya, ihaneti için peşine düşmeden önce Cuda'nın geçmişini telafi etmek ve hem kendisi hem de ailesi için kurtuluşu bulmak için son bir şansı vardır.

KURTARICI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Antonio Banderas
  • Mojean Aria
  • Kate Bosworth
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