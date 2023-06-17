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TYT 2023 PUAN HESAPLAMA | YKS YTY puanı nasıl hesaplanır? ÖSYM TYT net sayısına göre puan hesaplama

ÖSYM'nin yaptığı üniversitelere giriş sınavı olan YKS'nin ilk oturumu TYT tamamlandı. 3,5 milyondan fazla adayın katılım saüladığı sınavda adaylar, sosyal emdyadan yaptığı yorumlarda en çok Türkçe ve Felsefe sorularında zorlandığını belirtti. Doğru ve cevap sayısını hatırlayarak entlerini bilen adaylar arama motorlarında 'TYT 2023 puan hesaplama, YKS puanı nasıl hesaplanır? ÖSYM TYT net sayısına göre puan hesaplama' sorgulamaları yapıyor. İşte TYT puanı nasıl hesaplanır? sorusunun cevabı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 15:30
TYT 2023 PUAN HESAPLAMA | YKS YTY puanı nasıl hesaplanır? ÖSYM TYT net sayısına göre puan hesaplama

TYT 2023 PUAN HESAPLAMA | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) tamamlandı. 3,5 milyon adayla katılım rekoru kırılan sınavın ardından soru vce cevaplarla sonuçların ne zaman açıklanacağı en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Doğru ve yanlış sayısını bilerek netini hesaplayan adaylar ise 'YKS puanı nasıl hesaplanır? ÖSYM TYT net sayısına göre puan hesaplama' araştırmaları yapıyor. İşte detaylar...

YKS TYT PUANI NASIL HESAPLANIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

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Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

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A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

ÖSYM TYT NET SAYISINA GÖRE PUAN HESAPLAMA

2023 YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de puan hesaplama şu şekilde yapılır:

Sınavda yer alan derslere ait doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Ham puan için her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevap sayılarına göre hesaplama yapılır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılır ve adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) hesaplanır.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

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Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

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