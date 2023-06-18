Haberler Haberler YKS SORU VE CEVAPLARI SON DAKİKA - ÖSYM açıkladı!

YKS SORU VE CEVAPLARI SON DAKİKA - ÖSYM açıkladı!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 19:30 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 19:50
YKS SORU VE CEVAPLARI SON DAKİKA - ÖSYM açıkladı!

YKS son dakika... 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşen, YKS maratonu pazar günü sona erecek.

TYT'deki Türkçe ya da temel matematik testinin en az birinden 0.5 ve üzeri; AYT'de ya da YDT'deki testlerden herhangi birinden de 0.5 ve üzeri ham puan almak yeterli olacak.

Sınav sonrası ÖSYM yayınladığı duyuru ile YKS cevap anahtarı kitapçığını "osym.gov.tr" internet adresinden adayların erişimine açılacak. AYT'ye girenlerin toplam 160 soru için 180 dakikaları, YDT'ye girenlerin ise 80 soru için 120 dakikaları olacak. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan üniversite adayları, YKS soruları ve cevaplarını ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden görüntüleyebilecekler.

Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve İngilizce (Yabancı Dil) soruları ve cevapları osym.gov.tr üzerinden öğrenilecek.

Peki, YKS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak 2023? ÖSYM TYT, AYT ve YDT soru kitapçığı ve cevap anahtarı hangi gün açıklanır? İşte YKS soruları ve cevapları 2023 detayları... Peki, YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır?

İşte, YKS soru ve cevapları 2023 hakkında detaylar..

2023 YKS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı sınav sonrası erişime açılacak. 17-18 Haziran 2023 tarihli Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları osym.gov.tr'den yayımlanacak.

YKS soru ve cevap anahtarı kitapçıkları genelde sınavdan bir gün sonra ya da oturumların sona erdiği gün akşam saatlerinde yayınlanıyor. Ancak henüz ÖSYM'den konu hakkında bir açıklama gelmedi.

2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek.

👉 2023-YKS SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYIN 👈

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Milli yıldız Beşiktaş yolcusu! Şenol Güneş'in yeni prensi İngiltere'den geliyor...
Müge Anlı düğün haberini açıkladıktan 1 yıl sonra bebek müjdesi gelmişti! Torun ortaya çıktı Mehmet Şevki Sözen: "Oğlum ve onun evladı..."
Sürpriz takas! Dünya devinden flaş teklif
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2023 YDT soru kitapçığı ve cevap anahtarı!
2023 YDT kaç net kaç puan?
2023 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF
2023 YKS'de iptal edilen soru var mı?
2023 AYT sayısal, sözel, eşit ağırlık Twitter yorumları 💭
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bologna'dan Orsolini için sürpriz pazarlık! Bologna'dan Orsolini için sürpriz pazarlık! 18:43
Aaron Ramsey: Türkiye maçı bizim için fırsat Aaron Ramsey: Türkiye maçı bizim için fırsat 18:18
Sürpriz takas! Dünya devinden flaş teklif Sürpriz takas! Dünya devinden flaş teklif 17:03
Stefan Kuntz'dan flaş ilk 11 açıklaması! Stefan Kuntz'dan flaş ilk 11 açıklaması! 17:47
İtalya Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu! İtalya Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu! 18:06
"Gücümüzü ortaya koymak istiyoruz" "Gücümüzü ortaya koymak istiyoruz" 18:13
Daha Eski
Tecrübeli teknik adam açıkladı! "Göreve talibim" Tecrübeli teknik adam açıkladı! "Göreve talibim" 14:15
Filenin Sultanları doludizgin! Dominik'i de devirdi Filenin Sultanları doludizgin! Dominik'i de devirdi 14:26
Vargas'ı olan kazanır! Vargas'ı olan kazanır! 15:06
Beşiktaş'tan çifte bomba! G.Saray'ın eski yıldızı... Beşiktaş'tan çifte bomba! G.Saray'ın eski yıldızı... 15:14
Hollanda-İtalya | CANLI Hollanda-İtalya | CANLI 15:22
Sacha Boey ayrılığı açıkladı! Yeni adresi... Sacha Boey ayrılığı açıkladı! Yeni adresi... 15:26