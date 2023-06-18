YKS SORU VE CEVAPLARI SON DAKİKA - ÖSYM açıkladı!

YKS son dakika... 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşen, YKS maratonu pazar günü sona erecek.

TYT'deki Türkçe ya da temel matematik testinin en az birinden 0.5 ve üzeri; AYT'de ya da YDT'deki testlerden herhangi birinden de 0.5 ve üzeri ham puan almak yeterli olacak.

Sınav sonrası ÖSYM yayınladığı duyuru ile YKS cevap anahtarı kitapçığını "osym.gov.tr" internet adresinden adayların erişimine açılacak. AYT'ye girenlerin toplam 160 soru için 180 dakikaları, YDT'ye girenlerin ise 80 soru için 120 dakikaları olacak. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan üniversite adayları, YKS soruları ve cevaplarını ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden görüntüleyebilecekler.

Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve İngilizce (Yabancı Dil) soruları ve cevapları osym.gov.tr üzerinden öğrenilecek.

Peki, YKS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak 2023? ÖSYM TYT, AYT ve YDT soru kitapçığı ve cevap anahtarı hangi gün açıklanır? İşte YKS soruları ve cevapları 2023 detayları... Peki, YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır?

İşte, YKS soru ve cevapları 2023 hakkında detaylar..

2023 YKS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı sınav sonrası erişime açılacak. 17-18 Haziran 2023 tarihli Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları osym.gov.tr'den yayımlanacak.

YKS soru ve cevap anahtarı kitapçıkları genelde sınavdan bir gün sonra ya da oturumların sona erdiği gün akşam saatlerinde yayınlanıyor. Ancak henüz ÖSYM'den konu hakkında bir açıklama gelmedi.

2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek.

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