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HAZİRAN 2023 KİRA ARTIŞ ORANI | Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Enflasyona göre kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte kira artış oranları en çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) güncellenmesiyle birlikte kira zamları da yeniden hesaplandı. Arama motorlarında araştırılan Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Enflasyona göre kira artış oranı nasıl hesaplanır? sorularının cevabı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 12:00
HAZİRAN 2023 KİRA ARTIŞ ORANI | Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Enflasyona göre kira artış oranı nasıl hesaplanır?

HAZİRAN 2023 KİRA ARTIŞ ORANI | Mayıs ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte güncellendi. Bu güncel veriler arasında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yer alıyor. Kira zammı ise en çok merak edilen konulardan biri olarak öne çıkıyor. Arama motorlarında Haziran ayı kira artış oranı yüzdesi ve kira artış oranının nasıl hesaplandığı gibi sorular, kira artışıyla ilgilenenler tarafından araştırılıyor. İşte 2023 Haziran ayı kira artış oranı ve hesaplama detayları...

MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 5 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 2023 Mayıs enflasyonu aylık 0,04 oldu. Yıllık enflasyon ise %%39,59 olarak açıklandı.

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

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YÜZDE 25 KİRA ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

  • Siz de mecvut kiranıza yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplamak isterseniz;
  • Önce var olan kira tutarınız ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölebilirsiniz.
  • Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

Örnek konut kirası: 1.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Ekim ayı kira artış tutarı: 250 TL
  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.250 TL

Örnek konut kirası: 3.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Ekim ayı kira artış tutarı: 750 TL
  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 3.750 TL

Örnek konut kirası: 5.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Ekim ayı kira artış tutarı: 1.250 TL
  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 6.250 TL

Örnek konut kirası: 7.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Ekim ayı kira artış tutarı: 1.750 TL
  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 8.750 TL

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