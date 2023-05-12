Haberler Haberler TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI - SON DAKİKA | 2023 TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS 2023 sonuç ekranı

TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI - SON DAKİKA | 2023 TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS 2023 sonuç ekranı

2023 yılı Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), Kahramanmaraş depremi sebebi ile 15 Nisan'a ertelenmişti. Sınavın ardından sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, nereden ve nasıl bakılacağı merak ediliyordu. Peki, 2023 TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM TUS sonuç ekranı linki haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 09:10 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 09:20
TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI - SON DAKİKA | 2023 TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS 2023 sonuç ekranı

TUS SONUÇLARI SON DAKİKA - Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından 15 Nisan'a etelenen TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) için en merak edilen konulardan biri de sonuçları oldu. Normal şartlarda 26 Mart'ta yapılması beklenen sınav, deprem sebebi ile ertelenmişti. Peki, 2023 TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15 Nisan'da yapılan olan Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın sonuçları 12 Mayıs'ta açıklanacak.

TUS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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TUS TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ardından sonuçlar Mayıs ayında belli olacak. Hemen ardından ÖSYM'den tercih tarihleri duyurusu beklenecek.

YDUS NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a ertelendiğini duyurmuştu.

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