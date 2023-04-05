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MESCİD-İ AKSA NEREDE, HANGİ ÜLKEDE? | Mescid-i Aksa son durum nedir? Filistin-İsrail son dakika gelişmeleri!

İsrail polisi, İslamiyet'te kutsal kabul edilen Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Teravih namazının ardından içeride bulunan Filistinli Müslümanlar'a cop ve plastik mermilerle saldıran İsrail'e kısa sürede küresel çapta tepki yağarken aralarında kadın ve çocukların bulunduğu Filistin vatandaşlarına saldırı ülkemizde tarafından da çeşitli siyasi isimler tarafından kınandı. Bu olayların ardından bölgedeki son durumla birlikte 'Mescid-i Aksa nerede, hangi ülkede?' sorusu da en sık araştırılan konular arasına girdi. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 09:30 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 09:50
MESCİD-İ AKSA NEREDE, HANGİ ÜLKEDE? | Mescid-i Aksa son durum nedir? Filistin-İsrail son dakika gelişmeleri!

İsrail polisi tarafından işgal altında olan topraklarda bulunan Mescid-i Aksa'ya saldırı düzenlendi. İçeride Filistinli Müslümanların bulunduğu esnada, teravih namazının ardından plastik mermi ve coplarla saldırı gerçekleştiren İsrail polisinin baskınının ardından çok sayıda Filistinli'nin yaralandığı öğrenildi. Peki Mescid-i Aksa nerede, hangi ülkede? Mescid-i Aksa son durum nedir? İşte Filistin-İsrail son dakika gelişmeleri...

MESCİD-İ AKSA NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Müslümanlarca kutsal kabul edilen ve Müslümanların ilk kıblesi olduğuna inanılan yapı olan Mescid-i Aksa, Kudüs'ün doğusundaki Eski Şehir bölgesinde, Tapınaklar tepesi (Morya) olarak bilinen alandadır. Bu alanın yüzölçümü yaklaşık 144 dönüm olup, sayısı iki yüze ulaşan birçok esere sahiplik eder. Kubbet-üs-Sahra'nın da üzerine kurulduğu kutsal kaya bu tepenin en yüksek noktası olarak kabul edilir.

MESCİD-İ AKSA SON DURUM NEDİR?

İsrail polisi, Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti. Ramazan ayının 12. gününde, teravih namazı sonrası düzenlenen baskın, başta Türkiye olmak üzere birçok ülke tarafından kınandı.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı. Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı grup, Kıble Mescidi'nin kapılarını kapattı. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek temizlik görevlileri ve Müslümanları buradan güç kullanarak çıkardı, Aksa'nın kapılarını kapattı.

Kıble Mescidi'nin etrafını sararak mescidin çatısına çıkan İsrail polisi, mabedin camlarından bazılarını kırarak önce içeridekilere ses bombasıyla müdahale etti. Mescid'deki gruptan bazıları havai fişek atarak İsrail polisine direnmeye çalıştı. İsrail polisi, daha sonra Kıble Mescidi'ne girerek içeridekilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale etti. İsrail polisinin, mescide sığınan aralarında kadınların da yer aldığı grubu coplarla saldırdığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

FİLİSTİN-İSRAİL SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Filistin Kızılayı, olayda çok sayıda kişinin yaralandığını ve yaralılara müdahale için sağlık ekiplerinin Aksa'ya doğru harekete geçtiğini bildirdi. İkinci açıklamasında ise İsrail polisinin sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale edilmesini engellediğini aktaran Kızılay'ın yanı sıra görgü tanıkları, olayda çok sayıda yaralı olduğunu aktardı.

İsrail polisi, olayda onlarca kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İsrail polisi, Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda demir barikatlar kurdu ve bölgeye çok sayıda takviye gönderdi. İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya baskını üzerine Doğu Kudüs'teki bazı camilerden, Filistinlilere Aksa'ya gitmeleri için çağrılar yapıldı. İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı İsrail'in kuzeyindeki bölgelerinde de sabah namazını Aksa'da kılmak üzere otobüslerin hareket ettiği bildirildi.

GAZZE'DEN İSRAİL'E ROKETLİ SALDIRI

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından abluka altındaki Gazze şeridinden İsrail yönüne roket atıldı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, abluka altındaki Gazze şeridi çevresindeki Sderot kentinde saldırı sirenlerinin çaldığı bildirildi. Gazze şeridinden Sderot kenti yönüne beş roket atıldığı, bunlardan dördünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarıldı. Bir roketin de açık araziye düştüğü belirtildi. Ayrıca Gazze şeridinden atılan 4 roketin de açık araziye düştüğü paylaşıldı.

İsrail basını, bir roketin Sderot kentinde sanayi bölgesine düştüğü ve hasara yol açtığını duyurdu.

Bölgeden son görüntüler...

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