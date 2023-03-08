AFYONKARAHİSAR TOKİ CANLI İZLE - Afyonkarahisar Merkez, Sandıklı, Emirdağ, Bayat TOKİ kura çekilişi - TOKİ Afyon canlı izle 8 Mart

AFYONKARAHİSAR TOKİ CANLI İZLE | Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıcı hasara neden olan deprem felaketinin ardından TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kuraları yeniden başlıyor. Afyonkarahisar'ın Merkez, Sandıklı, Emirdağ, Dazkırı, Bolvadin, Beyyazı, İscehisar, Bayat, Sinanpaşa ve Başmakçı ilçeleri ile devam eden kura çekilişi, TOKİ'nin resmi sitesinde canlı yayınlanıyor. Çekilişi canlı takip etmek isteyenler için 'Afyonkarahisar TOKİ canlı izle, Afyonkarahisar Merkez, Sandıklı, Emirdağ, Bayat TOKİ kura çekilişi ve kazananlar isim listesi 8 Mart' başlıklarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

AFYONKARAHİSAR HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Afyonkarahisar'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 16 ilçede, ilk etapta 3 bin 169 adet yapılacak.

AFYONKARAHİSAR TOKİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

8 MART AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌MERKEZ: 191 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌SANDIKLI: 278 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌EMİRDAĞ: 316 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌DAZKIRI: 63 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌BOLVADİN: 150 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌BEYYAZI: 94 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌İSCEHİSAR: 96 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌BAYAT: 219 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌SİNANPAŞA: 164 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

📌BAŞMAKÇI: 127 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

9 MART AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌ÇAY: 100 konut

📌 DİNAR HAYDARLI: 136 konut

📌EMİRDAĞ GÖMÜ: 200 konut

📌SULTANDAĞI: 50 konut

📌SİNANPAŞA AHMETPAŞA: 80 konut

📌ÇOBANLAR: 157 konut

📌ÇAY PAZARAĞAÇ: 59 konut

📌İHSANİYE: 50 konut

📌SİNANPAŞA KILIÇARSLAN: 94 konut

📌SİNANAPAŞA KIRKA: 70 konut

📌DİNAR TATARLI: 36 konut

BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN KURASI ÇEKİLMEYECEK İLÇELER

📌ÇAY KARACAÖREN: 60 konut

📌HOCALAR 63 konut

📌İSCEHİSAR SEYDİLER: 100 konut

📌KIZILÖREN: 110 konut

📌SİNANPAŞA GÜNEY: 106 konut