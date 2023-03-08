Haberler Haberler AFYONKARAHİSAR TOKİ SONUÇ | Afyonkarahisar TOKİ kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı 2023 - Afyon TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

AFYONKARAHİSAR TOKİ SONUÇ | Afyonkarahisar TOKİ kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı 2023 - Afyon TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

AFYONKARAHİSAR MERKEZ TOKİ SONUÇ | Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından ara verilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri, bir ayın ardından devam ediyor. 8 Mart 2023 Çarşamba günü Afyonkarahisar'ın Merkez, Sandıklı, Emirdağ, Dazkırı, Bolvadin, Beyyazı, İscehisar, Bayat, Sinanpaşa ve Başmakçı ilçeleri ile başlayan çekilişlerin sonuçlarını araştıran vatandaşlar arama motorlarında 'Afyonkarahisar TOKİ sonuç, Afyonkarahisar TOKİ kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı 2023 ve Afyon TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 09:40 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 09:50
AFYONKARAHİSAR TOKİ SONUÇ | Afyonkarahisar TOKİ kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı 2023 - Afyon TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Afyonkarahisar'da devam ediyor. Afyonkarahisar'onMerkez, Sandıklı, Emirdağ, Dazkırı, Bolvadin, Beyyazı, İscehisar, Bayat, Sinanpaşa ve Başmakçı ilçelerinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Afyonkarahisar TOKİ sonuç, Afyonkarahisar TOKİ kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı 2023 ve Afyon TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi konularını araştırıyor.

AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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AFYONKARAHİSAR İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • MERKEZ: 191 konut
  • SANDIKLI: 278 konut
  • EMİRDAĞ: 316 konut
  • DAZKIRI: 63 konut
  • BOLVADİN: 150 konut
  • BEYYAZI: 94 konut
  • İSCEHİSAR: 96 konut
  • BAYAT: 219 konut
  • SİNANPAŞA: 164 konut
  • BAŞMAKÇI: 127 konut
  • ÇAY: 100 konut
  • DİNAR HAYDARLI: 136 konut
  • EMİRDAĞ GÖMÜ: 200 konut
  • SULTANDAĞI: 50 konut
  • SİNANPAŞA AHMETPAŞA: 80 konut
  • ÇOBANLAR: 157 konut
  • ÇAY PAZARAĞAÇ: 59 konut
  • İHSANİYE: 50 konut
  • SİNANPAŞA KILIÇARSLAN: 94 konut
  • SİNANAPAŞA KIRKA: 70 konut
  • DİNAR TATARLI: 36 konut
  • ÇAY KARACAÖREN: 60 konut
  • HOCALAR 63 konut
  • İSCEHİSAR SEYDİLER: 100 konut
  • KIZILÖREN: 110 konut
  • SİNANPAŞA GÜNEY: 106 konut

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