AFYONKARAHİSAR TOKİ SONUÇ | Afyonkarahisar TOKİ kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı 2023 - Afyon TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Afyonkarahisar'da devam ediyor. Afyonkarahisar'onMerkez, Sandıklı, Emirdağ, Dazkırı, Bolvadin, Beyyazı, İscehisar, Bayat, Sinanpaşa ve Başmakçı ilçelerinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Afyonkarahisar TOKİ sonuç, Afyonkarahisar TOKİ kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı 2023 ve Afyon TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi konularını araştırıyor.

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