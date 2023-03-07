DEPREM Mİ OLDU? Marmara Denizi'ndeki deprem kaç şiddetinde? (Son depremler)

Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından artçı sarsıntılar, ülke genelinde etkisini sürdürmeye devam ederken Marmara Denizi'nde de korkutan bir sarsıntı kaydedildi. Büyük Marmara Depremi konusunda vatandaşları sık sık uyaran ve depremin çok yaklaştığını belirten uzmanların uyarılarının ardından arama motorlarında 'Deprem mi oldu? Marmara Denizi'ndeki deprem kaç şiddetinde?' konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

MARMARA DENİZİ'NDEKİ DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesindeki verilere göre, Marmara Denizi'nde 3,8 şiddetinde deprem oldu. 5 km derinlikte kaydedilen depremin saati ise 11.36 olarak bildirildi.

AFAD ise merkezüüsünü Marmaraereğlisi olarak bildirdiği depremin şiddetini 3,5 olarak ölçtü.

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