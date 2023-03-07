Haberler Haberler DEPREM Mİ OLDU? Marmara Denizi'ndeki deprem kaç şiddetinde? (Son depremler)

DEPREM Mİ OLDU? Marmara Denizi'ndeki deprem kaç şiddetinde? (Son depremler)

Kadilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, Marmara Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'ın da doğruladığı sarsıntı sosyal medyada kısa sürede gündem olurken arama motorlarında 'Deprem mi oldu? Marmara Denizi'ndeki deprem kaç şiddetinde?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Marmara depremi şiddeti, saati ve son depremler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 12:40
DEPREM Mİ OLDU? Marmara Denizi'ndeki deprem kaç şiddetinde? (Son depremler)

Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından artçı sarsıntılar, ülke genelinde etkisini sürdürmeye devam ederken Marmara Denizi'nde de korkutan bir sarsıntı kaydedildi. Büyük Marmara Depremi konusunda vatandaşları sık sık uyaran ve depremin çok yaklaştığını belirten uzmanların uyarılarının ardından arama motorlarında 'Deprem mi oldu? Marmara Denizi'ndeki deprem kaç şiddetinde?' konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

MARMARA DENİZİ'NDEKİ DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesindeki verilere göre, Marmara Denizi'nde 3,8 şiddetinde deprem oldu. 5 km derinlikte kaydedilen depremin saati ise 11.36 olarak bildirildi.

AFAD ise merkezüüsünü Marmaraereğlisi olarak bildirdiği depremin şiddetini 3,5 olarak ölçtü.

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