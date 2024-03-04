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8 MART neden Dünya Kadınar Günü? | Kadınlar Günü önemi ve anlamı nedir? - 8 Mart Kadınlar Günü hikayesi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1921 yılında uluslararası gün olarak ilan edilmesinin ardından her yıl aynı tarihte dünya çapında kutlanmaya başladı. Bazı ülkelerde resmi tatil ilan edilen, bazı ülkelerde ise yok sayılan Dünya Kadınlar Günü, Türkiye'de de kutlanan günler arasında yerini aldı. Peki Kadınlar Günü anlamı ve önemi nedir? 8 Mart neden Dünya Kadınlar Günü? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 21:30 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 21:40
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8 MART neden Dünya Kadınar Günü? | Kadınlar Günü önemi ve anlamı nedir? - 8 Mart Kadınlar Günü hikayesi

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ANLAMI NEDİR? | 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmesinin ardından tüm dünyada aynı gün kutlanan uluslararası bir özel gündür. 1921 yılından beri resmen kabul edilen Kadınlar Günü'nde, kadınların maruz kaldığı ayrımcılık ele alınarak siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan hakların eşit olması gerektiği savunulur. Peki Dünya Kadınlar Günü anlamı nedir? Kadınlar Günü önemi nedir? 8 Mart neden Kadınlar Günü? İşte detaylar...

KADINLAR GÜNÜ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından bu şekilde tanımlanmış olarak her yıl 8 Mart'ta kutlanan uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları hareketinde bir odak noktasıdır.

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Amerika Sosyalist Partisi, 28 Şubat 1909'da New York'ta bir "Kadınlar Günü" düzenledikten sonra, 1910 Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansı her yıl bir "Kadınlar Günü" düzenlenmesini önerdi. 1917'de Sovyet Rusya'da kadınlar oy hakkı kazandıktan sonra 8 Mart ulusal bayram oldu. Kadınlar Günü, 1967'de feminist hareket tarafından benimsenene dek ağırlıklı olarak sosyalist hareketler ve komünist ülkeler tarafından kutlandı. 1975'te Birleşmiş Milletler tarafından kutlanmaya başlandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 16 Aralık 1977 yılında aldığı kararı ile üye ülkeler kendi geleneklerine ve tarihlerine uygun bir günü Uluslararası Kadın Hakları ve Uluslararası Barış Günü ilan etmeye davet edildi.

Günümüzde Dünya Kadınlar Günü bazı ülkelerde resmî tatildir, bazı ülkelerde ise büyük ölçüde görmezden gelinir. Bazı ülkelerde protesto günüdür, bazılarında ise kadınlığı kutlayan bir gündür.

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8 MART NEDEN KADINLAR GÜNÜ?

"Dünya Kadınlar Günü" olarak 8 Mart gününün belirlenmesine kaynaklık eden olay konusunda muhtelif tartışmalı iddialar mevcuttur. Bunlardan biri, Rusya'da çarlığın yıkılmasına yol açan 1917 Şubat Devrimi'nin 8 Mart günü yapılan kadın yürüyüşü ve grevleri ile başlamış olması, bir diğeri 8 Mart 1908'de ABD'nin New York kentinde çoğu sosyaIist olan kadın işçilerin öncülüğünde sendikal haklar ve kadınlara oy hakkı talepleriyle düzenlenen miting, başka biri ise 8 Mart 1857'de yine ABD'nin New York kentindeki bir tekstil fabrikasında grevci işçilere polisin saldırması, işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin kurulan barikatlar nedeniyle kaçamamaları sonucunda 120 kadın işçinin ölmesi, ve yine bir başkası ise, bununla çok paralellik arz eden, ancak gerek Dünya Kadınlar Gününün ilk kararlaştırıldığı 1910'dan gerekse ilk uluslararası kutlamaların düzenlendiği 19 Mart 1911'den sonra hiç bahsi geçmeyip çok sonraları ileri sürülen, 25 Mart 1911'de New York'ta gerçekleşmiş Triangle Gömlek Fabrikası yangını'dır.

Birleşmiş Milletler'in resmî web sitesinin konuyla ilgili sayfasında 8 Mart gününün seçilmesine kaynaklık eden olay olarak Rusya'da Çarlığa son veren 1917 Şubat Devrimi'nin Gregoryen takvime göre 8 Mart günü kadınların protesto eylemleri ve grevleri ile başlamış olduğuna işaret edilmektedir.

8 Mart Kadınlar Günü Türkiye'de ilk defa; 1921 yılında kutlanmaya başlandı. 8 Mart Kadınlar Günü; 1921 yılında komünist iki kız kardeş, Rahime Selimova ve Cemile Nuşirvanova'nın girişimi ile Türkiye'de ilk defa kutlandı.

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