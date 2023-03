KADINLAR GÜNÜ KUTLAMAK CAİZ MİDİR? | Kadınlar Günü kutlamak günah mı, haram mı? DİYANET açıkladı!

KADINLAR GÜNÜ KUTLAMAK CAİZ MİDİR? | 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Birleş Milletler tarafından kabul edilmesinin ardından tüm dünyada aynı gün kutlanan uluslararası bir özel gündür. 1921 yılından beri resmen kabul edilen Kadınlar Günü'nde, kadınların maruz kaldığı ayrımcılık ele alınarak siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan hakların eşit olması gerektiği savunulur. Peki Kadınlar Günü kutlamak caiz midir? Kadınlar Günü kutlamak günah mı, haram mı? İşte detaylar...

KADINLAR GÜNÜ KUTLAMAK GÜNAH MI, HARAM MI?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, dini kitapların hiçbirisinde yer almamaktadır. Bunun nedeni, Kadınlar Günü'nün insanlar tarafından 1921 yılından itibaren kutlanmaya başlanmış olmasıdır. Ancak bu, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamanın dinen yasak ya da haram olduğu anlamına gelmemektedir. Merak edilen soruya ilişkin geçtiğimiz yıllarda bir metin yayınlayarak açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, kadınların erkekler karşısında eşit olması gerektiğini, Hz. Peygamber Efendimiz başta olmak üzere diğer tüm peygamberlerin kadınlara yönelik sevgi ve tutumunu ele alıp örneklendirerek açıklamıştır. Cahiliye döneminde kız çocuklarına yapılan zulmün karşısında duran Hz. Muhammed'in bu görüşleri referans alındığında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamanın caiz olduğu söylenebilir.

DİYANET'TEN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadınlar Günü'nün dini açıdan nasıl karşılandığını, yayınladığı bu metin ile gözler önüne sermiştir:

"İnsanın yeryüzü serüveni aynı özden yaratılan Hz. Âdem ve Hz. Havva ile başlamıştır. Yüce dinimiz İslam'a göre insan mükerrem bir varlıktır. Dolayısıyla kadın ve erkek arasında, yaratılış gayesi, varoluş değeri ve kulluk sorumluluğu açısından hiçbir fark yoktur.

Hz. Âdem'den itibaren hak-hakikat yolunda insanlığa rehberlik eden bütün peygamberler ve onların kutlu yolunu takip edenler; kadını erkek üzerinden tanımlayan, ikinci sınıf sayan, değersizleştiren, olumsuz yorumlara konu eden, onun; haklarını, onurunu ve iffetini ihlal eden bütün tavır, davranış, tutum, düşünce ve yaklaşımlarla mücadele etmiştir. Nitekim kadına ve kız çocuklarına karşı insanlık dışı bir muamelenin reva görüldüğü cahiliye toplumu, İslam'la tanıştıktan sonra insan olmanın onurunu keşfetmiş ve kadınlar için huzurun, adaletin, hakkaniyetin hüküm sürdüğü bir saadet asrına ev sahipliği yapmıştır.

Peygamber Efendimiz (s.a.s) insanlığın ufkunu aydınlatan evrensel mesajlarını bütün yeryüzüne ilan ettiği veda hutbesinde, kadınların haklarını gözetmeyi, bu hususta Allah'tan sakınmayı, kadın ve erkeklerin birbirlerinin hukukuna riayet etmelerini Müslümanlara bir sorumluluk olarak yüklemiştir.

Ama maalesef günümüzde din, dil, ırk, coğrafya ve sosyal statü gözetmeksizin tüm insanlığı tehdit edecek bir boyuta ulaşan şiddet, en çok kadınlarımızı yaralamaktadır. İnsanlık onurunu zedeleyen bu durum, cahiliye anlayışının sadece bir çağa hasredilmeyip bir zihniyete ve yaşam tarzına işaret eden boyutunu gözler önüne sermektedir.

Diğer taraftan, tasvip edilir hiçbir yanı, yönü ve mazereti bulunmayan kadına dönük şiddet merkezli eylem ve söylemin, Rahmet ve esenlik dini olan İslam'dan referans bulması asla mümkün değildir. Zira şiddete meşruiyet sağlayan, merhameti öteleyen ve kadını rencide eden bütün gelenek, örf ve inanışlar reddedilmelidir.

Kadın ve erkek, rakip ya da muhalif bir yaklaşımın ötesinde, birbirlerini destekleyen ve tamamlayan bireyler olarak beraberce daha huzurlu bir hayatı inşa edeceklerdir.

Bu itibarla, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nün, kadının saygınlığı ve hakları konusunda önemli bir farkındalığa vesile olmasını, bu alanda yaşanan sorunların çözümüne katkı sunmasını, savaşın, şiddetin, yoksulluk ve yoksunluğun mağdur ettiği nice kadına umut olmasını temenni ediyorum."

KADINLAR GÜNÜ NEDEN 8 MART'TA KUTLANIR?

"Dünya Kadınlar Günü" olarak 8 Mart gününün belirlenmesine kaynaklık eden olay konusunda muhtelif tartışmalı iddialar mevcuttur. Bunlardan biri, Rusya'da çarlığın yıkılmasına yol açan 1917 Şubat Devrimi'nin 8 Mart günü yapılan kadın yürüyüşü ve grevleri ile başlamış olması, bir diğeri 8 Mart 1908'de ABD'nin New York kentinde çoğu sosyaIist olan kadın işçilerin öncülüğünde sendikal haklar ve kadınlara oy hakkı talepleriyle düzenlenen miting, başka biri ise 8 Mart 1857'de yine ABD'nin New York kentindeki bir tekstil fabrikasında grevci işçilere polisin saldırması, işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin kurulan barikatlar nedeniyle kaçamamaları sonucunda 120 kadın işçinin ölmesi, ve yine bir başkası ise, bununla çok paralellik arz eden, ancak gerek Dünya Kadınlar Gününün ilk kararlaştırıldığı 1910'dan gerekse ilk uluslararası kutlamaların düzenlendiği 19 Mart 1911'den sonra hiç bahsi geçmeyip çok sonraları ileri sürülen, 25 Mart 1911'de New York'ta gerçekleşmiş Triangle Gömlek Fabrikası yangını'dır.

Birleşmiş Milletler'in resmî web sitesinin konuyla ilgili sayfasında 8 Mart gününün seçilmesine kaynaklık eden olay olarak Rusya'da Çarlığa son veren 1917 Şubat Devrimi'nin Gregoryen takvime göre 8 Mart günü kadınların protesto eylemleri ve grevleri ile başlamış olduğuna işaret edilmektedir.