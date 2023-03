8 MART KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2023 | Dünya Kadınlar Günü mesajları eşe, arkadaşa - Facebook, WhatsApp, Instagram

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ | Tarihi 1800'lü yıllara kadar uzanan ve Birleşmiş Milletler tarafından 1921 yılından beri her yıl aynı tarihte kutlanan Dünya Kadınlar Günü gelip çattı. Sevdiklerinin Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak isteyenler arama motorlarında araştırmalar yapıyor. İşte 8 Mart Kadınlar Günü mesajları resimli, Dünya Kadınlar Günü sözleri eşe, arkadaşa ve Facebook, WhatsApp, Instagram için Kadınlar Günü mesajları...

EŞE DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslendiğimde ya acım dinmiyor ya da sevgim coşuyor. Kadınlar günün kutlu olsun.

Mesafeler uzak olsa da yüreğim hep senin canım... Kadınlar günün kutlu olsun.

enin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgilim...

Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri paha biçilemeyen dünyanın en güzel kadınına; Kadınlar günün kutlu olsun!

ARKADAŞA DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Dostum, arkadaşım, sırdaşım! Bir gün, umarım bana gösterdiğin sevgi ve sabrı sana gösterebilme şansım olur. Seni çok seviyorum! Kadınlar günün kutlu olsun.

Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir, hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum, kadınlar günün kutlu olsun sevgili dostum...

Güneş kadar sıcak, kar tanesi kadar berrak, yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle.. Kadınlar Günün Kutlu Olsun.

Can dostum biricik arkadaşım 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun.

Bu hayatta sahip olduğum her şeyim, dünüm, bugünüm, yarınım canım arkadaşım kadınlar günün kutlu olsun... Seni çok seviyorum.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI FACEBOOK

Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart dünya kadınlar gününüz kutlu olsun.

Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.

Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.

Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır. Hiçbir kadının hayali boşa çıkmasın Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun...

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI WHATSAPP

Analarımız, bacılarımız hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum.

Hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, Keşke dememek için umudunu ikiyle çarp bu gün. Ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine.. Gününüz mutlu, hayalleriniz tatlı olsun. Ellerinize güneş, gönlünüze bahar dolsun, Her şey gönlünüzce olsun... 8 Mart'iniz kutlu olsun.

8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

Kadına şiddetin olmadığı, kadınlarında erkekler kadar özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğimle...

Sen o kadar bir şey söylemeden gidersin ki; üstüne milyonlarca bir şey söylenir. Kadınlar günün kutlu olsun.

Her zaman ne istediğini bilen, erkeğinin ardında ona destek veren, çocuklarının başında koruyup kollayan kadınlar… Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun…

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI INSTAGRAM

8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Peygamberimizin (Cennet annelerin ayakları altındadır) sözünün muhatabı olan tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarım.

Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun

Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadınlar Günü"nüz kutlu olsun.

8 MART KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ