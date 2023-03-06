Haberler Haberler SON DEPREMLER! | 6 Mart'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

SON DEPREMLER! | 6 Mart'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde, 6 Şubat tarihinde meydana gelen iki büyük depremin ardından ülke çapında artçı sarsıntılar devam ediyor. Merkezüssü Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'da da yıkıcı etkilere sebep olan depremler, fay hatlarında yeni hareketlenmelere sebep olurken bugün meydana gelen depremler araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verileriyle 6 Mart'ta meydana gelen depremler ve artçı depremlerin büyüklüklerini haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 07:50 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 08:20
SON DEPREMLER! | 6 Mart'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

6 MART SON DEPREMLER | Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından artçı sarsıntılar, ülke genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle depremin merkezüssü Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Malatya, Elazığ gibi sarsıntıdan yıkıcı hasarlar alan kentlerde artçıların şiddeti 5'in üzerine çıkarken yaşanan son depremler de vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. İşte 6 Mart Pazartesi son depremler ve artçılar...

6 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Hatay'da Payas merkezli 4,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 5 km derinlikte gerçekleşen depremin saati 23.49 olarak açıklanırken AFAD ise depremin şiddetini 4,5 olarak açıkladı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görselde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

DİĞER
Müzik dünyasının usta ismi ve Galatasaray Kongre Üyesi Coşkun Sabah GÜNAYDIN’a konuştu! Coşkun Sabah: Hükümet üstüne düşeni yaptı
Son dakika: Akdeniz'de Hatay İskenderun Körfezi açıklarında deprem! AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklama
17'lik yetenek Fırtına'nın radarında!
G.Saray'a transferde dişli rakip! İtalyan devi göz dikti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Berat Kandili'nde çekilecek tesbih ve zikirler
Berat Kandili ne zaman 2023?
Berat Kandili orucu hangi gün tutulur?
İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? (6 Mart su kesintisi)
Resmi Gazete'de bugün! Atama, görevden alma ve ilanlar
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mert'e övgü dolu sözler: O muhteşem kurtarış olmasa... Mert'e övgü dolu sözler: O muhteşem kurtarış olmasa... 07:49
R.Madrid Betis deplasmanında 2 puan bıraktı! R.Madrid Betis deplasmanında 2 puan bıraktı! 01:01
R.Madrid Betis deplasmanında 2 puan bıraktı! R.Madrid Betis deplasmanında 2 puan bıraktı! 00:57
Beşiktaş moral depoladı! İşte güncel puan durumu Beşiktaş moral depoladı! İşte güncel puan durumu 00:50
Şenol Güneş'ten N'Koudou hakkında flaş sözler! Şenol Güneş'ten N'Koudou hakkında flaş sözler! 00:50
Dev maçta Liverpool farklı galip geldi! Dev maçta Liverpool farklı galip geldi! 00:50
Daha Eski
Beşiktaş Ankaragücü'nü mağlup etti! Beşiktaş Ankaragücü'nü mağlup etti! 00:50
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 00:50
Erman Toroğlu'dan flaş Josef de Souza sözleri! Erman Toroğlu'dan flaş Josef de Souza sözleri! 00:50
Marsilya'dan deplasmanda kritik galibiyet! Marsilya'dan deplasmanda kritik galibiyet! 00:50
Serie A'da haftanın maçı Roma'nın! Serie A'da haftanın maçı Roma'nın! 00:50
G.Saray'dan kaleye sürpriz takviye! G.Saray'dan kaleye sürpriz takviye! 00:50