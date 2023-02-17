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ERKEN TERHİS YAPILACAK MI 2023? | Bakan Akar Akar açıkladı: Terhisler ertelenecek mi? Erkene çekilecek mi?

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 11 ilde yıkıcı etkiye sahip olan asrın felaketinin ardından askerler deprem bölgelerine gönderilirken erken terhis iddiaları gündeme geldi. Terhislerin ertelenme ihtimali veya erken verileceği iddialarına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son noktayı koydu. Peki erken terhis yapılacak mı 2023? Terhisler ertelenecek mi? Erkene çekilecek mi? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 12:40
ERKEN TERHİS YAPILACAK MI 2023? | Bakan Akar Akar açıkladı: Terhisler ertelenecek mi? Erkene çekilecek mi?

ERKEN TERHİS YAPILACAK MI 2023? | Kahramanmaraş2ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından askerler, depremin etkilediği Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'a gönderildi. Milli güvenliği sağlamak, yağmacılara karşı önlem almak, yardımların dağıtılmasında ve arama kurtarma çalışmalarında rol almak üzere sahaya inen askerlerin terhislerinin erkene çekileceği veya ertelenebileceği iddiaları da gündeme geldi. Konuya ilişkin resmi açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Peki erken terhis yapılacak mı 2023? Terhisler ertelenecek mi? Erkene çekilecek mi? İşte detaylar...

2023 TERHİSLER ERTELENECEK Mİ?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, erken terhislerle ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı. Terhis zamanının erkene çekilmesi veya ertelenmesinin söz konusu olmadığını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinde ikamet eden veya depremden etkilenen illerin nüfusuna kayıtlı yükümlü askerlerin mart ve nisan celplerinin mayısa ertelendiğini açıkladığını hatırlatarak, söz konusu uygulamanın depremde zarar gören vatandaşlara destek olmak için hayata geçirildiğini dile getirdi.

2023 TERHİSLER ERKENE ÇEKİLECEK Mİ?

Akar, çalışmaya ilişkin "On ilde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 2 Mart ve 6 Nisan 2023 celp dönemlerinde silahaltına alınması planlanan er statüsündeki 13 bin 71 yükümlünün sevki 4 Mayıs 2023 celbine kadar ertelendi. Askere gitmek isteyenlerin ise planlanan celp döneminde sevkleri yapılacak." bilgisini verdi.

"Terhislerin erkene alınacağına" yönelik özellikle sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin ise Akar, "Terhislerle ilgili herhangi bir erteleme veya erken terhis yoktur. Mehmetçiğimizin terhisleri planlanan zamanda yapılacaktır." diye konuştu.

Depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda yaşayan 10 bin 738 askere izin verildiğini açıklayan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudut güvenliği ve terörle mücadele konusundaki faaliyetlerinin aynı tempoda azim ve kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

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