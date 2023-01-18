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BEDELLİ ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI - Bedelli askerlik sonuç sorgulama sayfası | e-Devlet bedelli sınıflandırma sonuçları

Silah altına alınmayı bekleyen binlerce yükümlü, Milli Savunma Bakanlığı'nın bedelli askerlik sonuçlarını açıklamasının ardından araştırmalara başladı. Asker adayları, sevk olacağı kışlayı 18 Ocak Çarşamba günü açıklanan bedelli askerlik sonuçları ile öğreniyor. İşte arama motorlarında sorgulanan 'Bedelli askerlik yeri sorgulama ekranı, Bedelli askerlik sonuç sorgulama sayfası ve e-Devlet bedelli sınıflandırma sonuçları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 11:40 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 12:00
BEDELLİ ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI - Bedelli askerlik sonuç sorgulama sayfası | e-Devlet bedelli sınıflandırma sonuçları

BEDELLİ ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI | 2023 bedelli askerlik sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde silah altına alınacak binlerce yükümlü, bedelli askerliğin kendisine çıkıp çıkmadığını ve askerliği nerede yapacağını araştırıyor. Sevk tarihlerinin belli olmasının ardından e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayan ve ücretlerini ödeyen adayların geri sayımı sona erdi. İşte detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Başvuru ve ödeme işlemini tamamlayan yükümlüler,18 Ocak tarihinden itibarene-Devlet üzerinden veaskerlik şubelerinden sınıflandırma sonuçlarını görüntüleyebilecek.

BEDELLİ ASKERLİK CELP YERİ SORGULAMA

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

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Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır;

  • Yükümlü Sevk Tarihleri
  • Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 02 Şubat 2023
  • Er (2'nci Grup) 02 Mart 2023
  • Er (3'üncü Grup) 06 Nisan 2023

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

Yükümlüler, Askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

Yükümlüler bu duyuru metnine https://MSB.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.

E-DEVLET BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

BEDELLİ ASKERLİK SEVK BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlar ile sevk evrakını aldığı halde tertip edildikleri birliklerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında tertip edildiği birliğe katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

Bunlardan emsallerinin terhis tarihine kadar birliğine katılmayanlar 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak, bu yükümlülerin yeniden Bedelli Askerlik hizmetine müracaat hakları olmayacak ve askerlik hizmetini erbaş ve er statüsünde yerine getireceklerdir.

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk tarihleri şöyle;

  • 02 Şubat 2023
  • 02 Mart 2023
  • 06 Nisan 2023
  • 04 Mayıs 2023
  • 31 Mayıs 2023
  • 06 Temmuz 2023
  • 10 Ağustos 2023
  • 07 Eylül 2023
  • 05 Ekim 2023
  • 09 Kasım 2023
  • 07 Aralık 2023

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