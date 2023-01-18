BEDELLİ ASKERLİK TARİH DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ? | Bedelli askerlik tarih değiştirme nasıl yapılır?

2023 bedelli askerlik yerleri ve celp dönemleri açıklanmasının ardından askere gideceği tarih ve yerleri öğrenen adaylar, bedelli askerlik celp dönemlerinin ertelenip ertelenemeyeceğni merak ediyor. Peki Bedelli askerlik tarih değiştirilebilir mi? Bedelli askerlik tarih değiştirme nasıl yapılır? İşte detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK TARİH DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Askere gideceği celp dönemiyle alakalı mazereti bulunan ve söz konusu tarihte silah altına giremeyecek olan adaylar, mazeretlerini beyan ettikleri takdirde askerlik tarihini değiştirebilip değiştiremeyeceğini araştırıyor. Celp tarihini değiştirmek isteyenler, geçerli bir mazeret sundukları takdirde Askeralma Müdürlüğünce celp yerleri değiştirilebilir. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde, konuya ilişkin şu ifadeler yer alıyor:

"Askeralma Yönetmeliğinin 61'inci maddesi gereğince yükümlülerin bedelli askerlikle ilgili celp ve sevk dönemi değişiklik talepleri o yıl içerisinde olmak kaydıyla Askeralma Genel Müdürlüğünce değerlendirilmektedir."

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BEDELLİ ASKERLİK TARİH DEĞİŞTİRMEK İÇİN HANGİ MAZERETLER KABUL EDİLİR?

1-) SAĞLIK SORUNU

Askerlik eğitimine katılmak üzere askeri birliğe sevk edileceği tarih itibarıyla sağlık durumu eğitime katılmaya elverişli olmayan bedelli askerlik yükümlülerinin, sağlık durumlarını belgeyle ibraz etmeleri halinde yapılacak incelemeler doğrultusunda bir başka celp döneminde askere alınmaları mümkün. Bu konuda yükümlünün sağlık durumunun sevk tarihinde askerlik yapmaya elverişli olmaması ve söz konusu sağlık probleminin ilerleyen celp dönemlerinde askerlik yapmaya engel teşkil etmemesi gerekiyor.

2-) EVLİLİK, ÖLÜM GİBİ ÖZEL DURUMLAR

Öncelikle bu gibi sebeplerden ötürü celp dönemi uzun ve kısa dönem askerlikte ertelenebiliyor. Bedelli askerlik için henüz bu konuda yeterli bilgi mevcut değil. Bu sebepten ötürü en doğru ve güvenilir bilgiyi Askerlik Şubelerinden edinebileceğinizi unutmayın. Kısa ve uzun dönem askerlikte evlilik, 1. dereceden bir yakının ölümü gibi durumlar; sevk tarihinin 15 gün öncesi ya da 15 gün sonrasında gerçeklemiş ise yükümlülerin celp dönemlerini 1 dönem erteleme hakları bulunuyor.

3-) ÖĞRENCİLİK

YÖK başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre Milli Savunma Bakanlığının YÖK'e göndermiş olduğu "Bedelli Askerlik" konulu yazıya dair alınmış olan karara göre; 21 günlük temel askeri eğitime tabi bedelli askerlik yükümlüsü gençler, askeri birliklerinde geçirdikleri süre boyunca idari izinli olacak. Bunun yanı sıra eğitim sürecinin vize veya final sınavlarına denk gelmesi halinde öğrencilere mazeret sınavına girmek üzere hak tanınacak. YÖK tarafından yapılan açıklama doğrultusunda öğrencilerin bu konuda yaşamaları muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmek amacıyla gerekli adımların atılacağı ifade edildi.

BEDELLİ ASKERLİK TARİH DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik celp tercihleri yılın son mesai günü mesai bitimine kadar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesinden güncellenebilir.

BEDELLİ ASKERLİĞE BİRDEN FAZLA KEZ BAŞVURULUR MU?

Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduğu hâlde, kura ve sınıflandırma tarihinden önce vazgeçenlerden askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar, müracaat şartlarını sağlamaları halinde bedelli askerliğe yeniden müracaat edebilir. Her başvuruda 7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesine göre hesaplanan bedel miktarı peşin olarak ödenir, ödenecek bedel tutarı önceki ödemelerinden mahsup edilmez.

Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmış olanlardan bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduğu hâlde, kura ve sınıflandırma tarihinden öncesinde veya sonrasında vazgeçen yükümlülere yeni bir hak verilmez.