YENİ EVİM BAŞVURU EKRANI! Yeni Evim kampanyasına nasıl başvurulur?

Orta gelire sahip vatandaşlar için hazırlanan Yeni evim projesine başvurular 16 Ocak Pazartesi günü itibarıyla alınmaya başlandı. Azami 15 yıl vade ile 0,69'dan başlayan faiz oranıyla kredi kullanarak ev sahibi olmak isteyen 100 bin aile, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Emlak Katılım, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım aracılığıyla proje dahilinde ev sahibi olabilecek. Peki Yeni Evim kampanyasına nasıl başvurulur? İşte detaylar...

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❗ Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları %0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacak. Konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek.

❗ 18 yaş üstü gençler kampanyadan yararlanabilecek. Eşlerden birinin üzerinde konut varsa ya da son 1 yılda konut satışı gerçekleştirmiş kişiler projeye dahil olamayacak. Verasetle ev sahibi olanlar başvuruda bulunabilecek. Ölüm ya da boşanma gibi zorunlu sebepler dışında alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak.

❗ 1. bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerde konut almak isteyen vatandaşlarda son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacak. 3. bölgedeki illerde ise ikamet şartı aranmayacak.

YENİ EVİM KAMPANYASI SİTESİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

3 BÖLGE, 81 İLDE GEÇERLİ

Program kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm iller de 3. bölge olarak belirlendi. Proje 81 ilde geçerli olacak.

YENİ EVİM KAMPANYASI FAİZ ORANLARI

📌Konut kampanyasında faiz oranı kademeli olacak, kırsalda konutu olan da kampanyadan yararlanabilecek.

📌Kampanyadan faydalanacaklara uygulanacak faiz oranı kullanılacak kredinin tutarına göre değişecek.

📌2 milyon liraya kadar kredide 0,69 olan faiz, 2-4 milyon arasında 0,79, 4 milyon üzerinde ise 0,99'a çıkacak.

YENİ EVİM KAMPANYASI GERİ ÖDEMESİ NASIL OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında 1 milyon liralık kredi baz alınarak örnek ödeme planı da paylaşıldı.

Buna göre hane geliri 15 bin lira olan bir katılımcı kredi ödemesine ilk yıl 4 bin 400 lira aylık taksit ile başlayacak. Bu tutar 8'inci yıldan itibaren 11 bin 896 lirayı bulacak. Ödeme planı hane geliri, konut değeri ve vadeye göre değişecek.

Çekilecek kredinin yüzde 40'nı geçmemesi gereken hane halkı gelirinde ise yalnızca eşlerin kazancı dikkate alınacak. Krediye başvuranlarda son 1 yılın en az 9 ayında sosyal güvenlik primi ödeme şartı aranacak.

YENİ EVİM KAMPANYASI SİTESİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

YENİ EVİM KAMPANYASINA NASIL BAŞVURULUR?

Kampanyaya Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Emlak Katılım, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım aracılığıyla başvurulabilecek. Kampanyaya ilişkin olarak yeni bir web sitesi hazırlanarak vatandaşların merak ettiği her soruya sitede cevap verildi. Bu kapsamda, sitedeki başvuru süreci şu ifadelerle anlatıldı:

Konut almak isteyen satın almak istediği daireyi belirledikten sonra banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek ve uygun olan projeler için kredi tahsis edecektir. Kişiler mevcut bankacılık teamülleri çerçevesindeki ödeme gücü kriterlerine tabi olacaktır.

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