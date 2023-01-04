SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞI 2023 | En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? - SSK, BAĞKUR emekli maaşları 2023

SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞI 2023 | Emekli maaş zammında enflasyon farkı, TÜİK'in 3 Ocak Salı günü açıkladığı Aralık ayı enflasyon rakamları ile belirlendi. Yaklaşık 13 milyon SSK ve BAĞKUR emeklisi vatandaş, 2023 yılında emekli maaşlarına yapılacak zammı heyecanla beklerken enflasyonun yanı sıra emekli maaşlarında refah payı da son dönemde öne çıktı. Başkan Erdoğan Sözleşmeliye KAdro programında yaptığı açıklamada, memur ve memur emeklileri ile diğer tüm emeklilerin maaş artışını yüzde 25 olarak açıkladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat 10:00'da Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon Aralık 2022'de yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 oldu.

Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,39 zam almaya hak kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,39 zam alacakken refah payı ile birlikte zam yüzde 25'e yükseldi.

Temmuz ayında yapılan güncellemenin ardından en düşük emekli maaşı 3.500 TL olurken, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 lira oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sözleşmeliye Kadro Şöleni programında memur ve memur emeklisi maaş artış oranını yüzde 25 olarak açıkladı.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI

Şu anki maaş: 6 bin 78 TL

Yüzde 25 zamlı maaş: 7.597,5 TL

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI: 3.500 TL

Yüzde 25 zamlı maaş: 4.375 TL

SSK (2000 ÖNCESİ) 4.687 TL

Yüzde 25 zamlı maaş: 5.858,75 TL

SSK (2000 SONRASI) 3.500 TL

Yüzde 25 zamlı maaş: 4.375 TL

BAĞ-KUR (ESNAF) 3.500 TL

Yüzde 25 zamlı maaş: 4.375 TL

BAĞ-KUR (TARIM) 3.500 TL

Yüzde 25 zamlı maaş: 4.375 TL

Müsteşar (1/1): 21,900 TL

Yüzde 25 zamlı maaş: 27.375 TL

Genel müdür (1/1): 19,359 TL

Yüzde 25 zamlı maaş: 24,198

Şube müdürü (Lisans - 1/4): 7,476 TL

Yüzde 25 zamlı maaş: 9345 TL

Memur (Lisans - 4/1): 6,009 TL

Yüzde 25 zamlı maaş: 7,511 TL

Öğretmen (1/4): 7,476 TL

Yüzde 25 zamlı maaş: 9345 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4): 12,687 TL

Yüzde 25 zamlı maaş: 15,858 TL

Başkomiser (1/4) : 7,617 TL

Yüzde 25 zamlı maaş: 9521 TL

Polis memuru (1/4): 7,617 TL

Yüzde 25 zamlı maaş: 9521 TL

Hemşire (Lisans - 1/4): 7,266 TL

Yüzde 25 zamlı maaş: 9082 TL

Mühendis (1/4): 9,114 TL

Yüzde 25 zamlı maaş: 11,392

Teknisyen (Lise -1/4): 6,343 TL

Yüzde 25 zamlı maaş: 7,928 TL

Pratisyen hekim (1/4) 13,452 TL

Yüzde 25 zamlı maaş: 16,815 TL

Profesör (1/4): 15,601 TL

Yüzde 25 zamlı maaş: 19,501 TL

Avukat (1/4): 7,476 TL

Yüzde 25 zamlı maaş: 9345 TL

Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir.

Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır.

2022'DE EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Ocak 2022 döneminde en düşük emekli maaşı için sosyal refah düzenlemesi devreye girdi. Yıllık enflasyonun yüzde 36,08 olduğu ortamda sosyal refah düzenlemesi ile en düşük emekli maaşı yüzde 66 yani 1.000 TL artışla 1.500'den 2.500 TL'ye yükseldi. Temmuz döneminde de benzer bir durum söz konusu olarak en düşük emekli maaşı 1.000 TL artışla 3.500 TL'ye çıkarıldı. Böylece en düşük emekli maaşı için toplam zam oranı yüzde 133 olarak enflasyonun çok üzerinde gerçekleşti.

TÜİK Kasım 2022 enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 5 aylık enflasyon oranı belli oldu. Emekli zammı için belirleyici olacak 5 aylık enflasyon oranı yüzde 14,05 olarak kayıtlara geçerken bu rakam aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 5 zam oranı olarak keşinleşti.