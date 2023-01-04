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MEMUR VE EMEKLİ ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK? | Memur, emekli ve emekli memura ocak ayı maaş farkı ne zaman yatar 2023?

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 2023 emekli maaş zammının belli olmasının ardından maaş farkının ne zaman yatacağı merak ediliyor. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından refah payını açıklayan Başkan Erdoğan, emekli ve memur zamlarını yüzde 25 olarak duyurdu. Bunun üzerine arama motorlarında 'memur ve emekli zam farkı ne zaman yatacak? Memur, emeki ve emekli memura ocak ayı maaş farkı ne zaman yatar? soruları araştırılıyor. Tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 09:00
MEMUR VE EMEKLİ ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK? | Memur, emekli ve emekli memura ocak ayı maaş farkı ne zaman yatar 2023?

MEMUR VE EMEKLİ ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK? | Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından 6 aylık enflasyon farkı ile memur ve emeklilerin alacağı maaş zammı yüzde 16,49 olarak hesaplandı. Ancak bir süredir gündemde olan ve geçtiğimiz Temmuz ayında da uygulanan refah payını yeniden yürürlüğe koyacağını bildiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sözleşmeliye Kadro programında müjdeyi verdi. Memur ve emeklilere yapılacak zammı yüzde 25 olarak duyuran Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından emeklilere ocak ayı maaş zammı farkının ne zaman yatacağı merak konusu oldu. İşte merak edilenler...

MEMUR, EMEKLİ VE EMEKLİ MEMURLARA OCAK AYI MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATAR 2023?

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren almaya başlayacak. Öte yandan ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden alacakları zammın yanında ilava destek sağlanması da ön görülüyor.

Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan 6 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 16,39 oldu. Söz konusu maaşlar hesaplanırken, memur ve memur emeklilerinin bir önceki 6 aylık dönemde aldığı toplu sözleşmeden doğan artış 6 aylık enflasyondan çıkarılıyor ve yeni alınacak zam oranı ekleniyor. Bunun yeni dönemde rakamsal olarak memur ve memur emeklisinin alacağı artış oranı ortaya çıkarılıyor. Memurlar toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 8 zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 7 alacak.

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI

SSK (2000 ÖNCESİ)
Şimdiki maaş: 4.687 TL
Zamlı maaş: 5.859 TL

SSK (2000 SONRASI)
Şimdiki maaş: 2.905 TL
Zamlı maaş: 3.631 TL

BAĞ-KUR (ESNAF)
Şimdiki maaş: 3.415 TL
Zamlı maaş: 4.269 TL

BAĞ-KUR (TARIM)
Şimdiki maaş: 3.219 TL
Zamlı maaş: 4.024 TL

ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,24 azalış; bir önceki yılın Aralık ayına göre %97,72 , bir önceki yılın aynı ayına göre %97,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,47 artış gösterdi. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

En düşük memur emekli aylığı
Şimdiki maaş: 6.077 TL
Zamlı maaş: 7.597 TL

Müsteşar (1/1)
Şimdiki maaş: 21.900 TL
Zamlı maaş: 27.625 TL

Genel müdür (1/1)
Şimdiki maaş: 19.359 TL
Zamlı maaş: 24.449 TL

Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Şimdiki maaş: 7.476 TL
Zamlı maaş: 9.595TL

Memur (Lisans - 4/1)
Şimdiki maaş: 6.009 TL
Zamlı maaş: 7.762 TL

Öğretmen (1/4)
Şimdiki maaş: 7.476 TL
Zamlı maaş: 11.627 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Şimdiki maaş: 12.687 TL
Zamlı maaş: 16.109 TL

Mühendis (1/4)
Şimdiki maaş: 9.114 TL
Zamlı maaş: 11.642 TL

Teknisyen (Lise -1/4)
Şimdiki maaş: 6.343 TL
Zamlı maaş: 8.180 TL

Pratisyen hekim (1/4)
Şimdiki maaş: 13.452 TL
Zamlı maaş: 17.065 TL

Profesör (1/4)
Şimdiki maaş: 15.601 TL
Zamlı maaş: 19.752 TL

İmam-hatip
Şimdiki maaş: 7.476 TL
Zamlı maaş: 11.627 TL

Avukat (1/4)
Şimdiki maaş: 7.476 TL
Zamlı maaş: 11.627 TL

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