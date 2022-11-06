KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2022 KPSS Ortaöğretim sonuç sorgulama - ÖSYM KPSS sonuç ekranı

KPSS Ortaöğretim sınavında oturumun tamamlanmasıyla birlikte adayların heyecanı sona erdi. Yüz binlerce ortaöğretim mezununun devlet memuru olmak için yarıştığı sınavın ardından adaylar, ÖSYM'nin sonuçları ne zaman duyuracağını merak ediyor. Peki KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 KPSS Ortaöğretim sonuç sorgulama - ÖSYM KPSS sonuç ekranı...
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Lise mezunu adayların Kamu Personeli olma hayaliyle giridkleri KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 Pazar günü saat 10:15'te başladı. 12.25'te sona eren KPSS 2022 ortaöğretim sınav sonuçları, ÖSYM duyurusuna göre, 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçlara ÖSYM AİS üzerinden erişilecek.
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Adaylar sonuçları ÖSYM AİS üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecek. Diğer yandan e-Devlet üzerinden de sınav sonuçlarını sorgulatabilecekler.
Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulandı. KPSS Ortaöğretim'de 120 soruya 130 dakika süre verildi. DHBT, tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 60 dakika oldu.
KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?
Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.
2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SORU DAĞILIMI
Ortaöğretim KPSS'nin genel yetenek sınavında Türkçe ve Matematik testi bulunur. Soru dağılımı şu şekildedir:
GENEL YETENEK:
👉Türkçe = 30 Soru
👉Matematik ve Geometri = 30 Soru
Genel Kültür sınavında, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi ve Güncel Bilgiler soruları çıkmaktadır. Soru sayısı olarak aşağıdaki gibi bir dağılım gösterir.
GENEL KÜLTÜR:
👉Tarih = 27 Soru
👉Coğrafya = 18 Soru
👉Vatandaşlık = 9 Soru
👉Güncel Bilgiler = 6 Soru
ÖSYM KPSS SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
2022 KPSS ORTAÖĞRETİM KONU DAĞILIMI
TÜRKÇE
- Sözcükte Anlam
- Cümlede Anlam
- Paragrafta Anlam
- Sözcükte Yapı
- Sözcük Türleri
- Sözcük Grupları
- Cümlenin Ögeleri
- Cümle Türleri
- Ses Bilgisi
- Yazım Kuralları
- Noktalama İşaretleri
- Anlatım Bozuklukları
- Sözel Mantık
MATEMATİK
- Temel Kavramlar
- Sayılar
- Faktöriyel
- Sayı Basamakları
- Bölme ve Bölünebilme
- Asal Çarpanlara Ayırma
- EBOB-EKOK
- Rasyonel Sayılar
- Üslü Sayılar
- Köklü Sayılar
- Basit Eşitsizlikler
- Mutlak Değer
- Çarpanlara Ayırma
- 1. Dereceden Denklemler
- Oran – Orantı
- Sayı Problemleri
- Kesir Problemleri
- Yaş Problemleri
- İşçi-Havuz Problemleri
- Hareket Problemleri
- Yüzde
- Kar-Zarar Problemleri
- Karışım Problemleri
- Grafik Problemleri
- Kümeler
- İşlem
- Modüler Aritmetik
- Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
- Fonksiyonlar
- Sayısal Mantık
GEOMETRİ
- Geometrik Kavramlar
- Doğruda Açılar
- Üçgende Açılar
- Özel Üçgenler
- Dik Üçgen
- İkizkenar Üçgen
- Eşkenar Üçgen
- Açıortay
- Kenarortay
- Üçgende Alan
- Üçgende Benzerlik
- Açı Kenar Bağıntıları
- Çokgenler
- Dörtgenler
- Çember ve Daire
- Analitik Geometri
- Katı Cisimler
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