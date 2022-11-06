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KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2022 KPSS Ortaöğretim sonuç sorgulama - ÖSYM KPSS sonuç ekranı

ÖSYM'nin düzenlediği ve yüz binlerce adayın devlet memuru olma hayaliyle katıldığı KPSS Ortaöğretim sınavı sona erdi. 6 Kasım Pazar günü yapılan sınavın ardından adaylar arama motorlarında KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS Ortaöğretim sonuç sorgulama - ÖSYM KPSS sonuç ekranı konularını araştırıyor. İşte KPSS Ortaöğretim sınavı hakkında tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 13:40 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 13:50
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2022 KPSS Ortaöğretim sonuç sorgulama - ÖSYM KPSS sonuç ekranı

KPSS Ortaöğretim sınavında oturumun tamamlanmasıyla birlikte adayların heyecanı sona erdi. Yüz binlerce ortaöğretim mezununun devlet memuru olmak için yarıştığı sınavın ardından adaylar, ÖSYM'nin sonuçları ne zaman duyuracağını merak ediyor. Peki KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 KPSS Ortaöğretim sonuç sorgulama - ÖSYM KPSS sonuç ekranı...

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lise mezunu adayların Kamu Personeli olma hayaliyle giridkleri KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 Pazar günü saat 10:15'te başladı. 12.25'te sona eren KPSS 2022 ortaöğretim sınav sonuçları, ÖSYM duyurusuna göre, 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçlara ÖSYM AİS üzerinden erişilecek.

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Adaylar sonuçları ÖSYM AİS üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecek. Diğer yandan e-Devlet üzerinden de sınav sonuçlarını sorgulatabilecekler.

Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulandı. KPSS Ortaöğretim'de 120 soruya 130 dakika süre verildi. DHBT, tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 60 dakika oldu.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SORU DAĞILIMI

Ortaöğretim KPSS'nin genel yetenek sınavında Türkçe ve Matematik testi bulunur. Soru dağılımı şu şekildedir:

GENEL YETENEK:

👉Türkçe = 30 Soru

👉Matematik ve Geometri = 30 Soru

Genel Kültür sınavında, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi ve Güncel Bilgiler soruları çıkmaktadır. Soru sayısı olarak aşağıdaki gibi bir dağılım gösterir.

GENEL KÜLTÜR:

👉Tarih = 27 Soru

👉Coğrafya = 18 Soru

👉Vatandaşlık = 9 Soru

👉Güncel Bilgiler = 6 Soru

ÖSYM KPSS SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM KONU DAĞILIMI

TÜRKÇE

  • Sözcükte Anlam
  • Cümlede Anlam
  • Paragrafta Anlam
  • Sözcükte Yapı
  • Sözcük Türleri
  • Sözcük Grupları
  • Cümlenin Ögeleri
  • Cümle Türleri
  • Ses Bilgisi
  • Yazım Kuralları
  • Noktalama İşaretleri
  • Anlatım Bozuklukları
  • Sözel Mantık

MATEMATİK

  • Temel Kavramlar
  • Sayılar
  • Faktöriyel
  • Sayı Basamakları
  • Bölme ve Bölünebilme
  • Asal Çarpanlara Ayırma
  • EBOB-EKOK
  • Rasyonel Sayılar
  • Üslü Sayılar
  • Köklü Sayılar
  • Basit Eşitsizlikler
  • Mutlak Değer
  • Çarpanlara Ayırma
  • 1. Dereceden Denklemler
  • Oran – Orantı
  • Sayı Problemleri
  • Kesir Problemleri
  • Yaş Problemleri
  • İşçi-Havuz Problemleri
  • Hareket Problemleri
  • Yüzde
  • Kar-Zarar Problemleri
  • Karışım Problemleri
  • Grafik Problemleri
  • Kümeler
  • İşlem
  • Modüler Aritmetik
  • Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
  • Fonksiyonlar
  • Sayısal Mantık

GEOMETRİ

  • Geometrik Kavramlar
  • Doğruda Açılar
  • Üçgende Açılar
  • Özel Üçgenler
  • Dik Üçgen
  • İkizkenar Üçgen
  • Eşkenar Üçgen
  • Açıortay
  • Kenarortay
  • Üçgende Alan
  • Üçgende Benzerlik
  • Açı Kenar Bağıntıları
  • Çokgenler
  • Dörtgenler
  • Çember ve Daire
  • Analitik Geometri
  • Katı Cisimler

TARİH

  • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
  • İlk Türk İslam Devletleri
  • Anadolu Selçuklu Dönemi ve Beylikler Dönemi
  • Osmanlı Devleti
  • Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti
  • Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi
  • Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi
  • 17. Yüzyılda Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
  • 18. Yüzyılda Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi ve Islahatları
  • 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi ve Islahatları
  • 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti
  • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
  • TBMM Dönemi ve Ayaklanmalar
  • Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
  • Cumhuriyet Dönemi
  • Atatürk Dönemi Türk İç ve Dış Politikası
  • Atatürk İlkeleri
  • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

COĞRAFYA

  • Türkiye'nin Coğrafi Konumu
  • Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
  • Türkiye'nin Fiziki Özellikleri
  • Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
  • Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası
  • Tarım
  • Hayvancılık
  • Madenler ve Enerji Kaynakları
  • Sanayi ve Endüstri
  • Ulaşım
  • Ticaret
  • Turizm
  • Bölgeler Coğrafyası

VATANDAŞLIK

  • Temel Hukuk
  • Anayasa ve Devlet Yapıları
  • Hükümet Sistemleri ve Demokrasi
  • Türk Anayasa Tarihi
  • 1982 Anayasası'nın Temel İlkeleri
  • Temel Hak ve Hürriyetler
  • Yasama
  • Yürütme
  • Yargı
  • İdare Hukuku
  • Güncel Bilgiler

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