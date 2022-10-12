TOKİ ARSA FİYATLARI | TOKİ ilk evim arsa başvuru ücreti ne kadar? Kaç taksit yapılacak? - TOKİ arsa geri ödemeleri ne kadar?

TOKİ ARSA FİYATLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde Başkan Erdoğan'ın detayları açıklamasının ardından konut bşavuruları yapıldı. 10 Ekim 2022 tarihi itibarıyla da arsa ve iş yeri satışları için başvuruların başlamasıyla birlikte vatandaşlar arama motorlarında TOKİ ilk evim arsa başvuru ücreti ne kadar? Kaç taksit yapılacak? - TOKİ arsa geri ödemeleri ne kadar? sorularının cevabını araştırıyor. İşte TOKİ arsa başvuru ve satışlarıyla ilgili merak edilenler...

TOKİ İLK EVİM ARSA BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Vatandaşlar, arsa için başvurularını Ziraat Bankası ve e-Devlet üzerinden yapacaklar. Arsa satışı başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılacak.

Kendi işini kurmak isteyenler için iş yeri başvuruları ise E-Devlet üzerinden ve il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden olacak. İşyeri başvuru bedeli de 2.000 TL olarak belirlendi.

TOKİ İLK EVİM ARSA BŞAVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

TOKİ arsa başvuru ücreti Ziraat Bankası Şubelerinden, iş yeri başvuru ücreti İl Merkezlerinde Halk Bankası, İlçelerde Ziraat Bankası Şubelerinden yatırılacak.

TOKİ ARSA GERİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor: Müstakil arsa ve müşterek arsa.

Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek.

Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak.

İkinci seçenek ise hisseli parseller (müşterek arsa) olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak.

TOKİ İLK EVİM ARSA KAÇ TAKSİT YAPILACAK?

Piyasa fiyatının altında, yüzde 30 indirimle satılacak arsalar, 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde sunulacak. Arsalar, elektrik, su altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır şekilde vatandaşa teslim edilecek.

Piyasa fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yapılan işyerleri 350 bin liradan başlayan fiyat ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle satışa sunuluyor.

En büyük işyerinin fiyatı 1 milyon 300 bin liraya çıkacak ve 9 bin 750 lira taksitle ödeme imkânı sağlanacak. Bedelin yüzde 10'u peşin alınacak. Kalan borç, 120 ay vade ile ödenecek. 6 aylık dönemlerde memur maaşı artış oranında artış uygulanacak.

TOKİ taksitleri 6 ayda bir zamlanacak.