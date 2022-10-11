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TOKİ İŞ YERİ ŞARTLARI | İşyeri satışı hangi illerde? – TOKİ iş yeri fiyatları, taksit ödemeleri ve başvuru şartları…

TOKİ'nin öncülüğünde yapılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında ilk iş yerini satın almak isteyenlere uygun fiyatlı satışlar için başvurular başladı. Konut başvuru sürecinin ardından başlayan iş yeri başvurularında vatandaşlar detayları merak ederken 'İşyeri satışı hangi illerde?' sorusunun cevabını ve TOKİ iş yeri fiyatları ve başvuru şartlarını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 09:01 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 09:01
TOKİ İŞ YERİ ŞARTLARI | İşyeri satışı hangi illerde? – TOKİ iş yeri fiyatları, taksit ödemeleri ve başvuru şartları…

TOKİ İŞ YERİ ŞARTLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde konut başvuru süreci ardından arsa ve işyeri başvuruları 10 Ekim Pazartesi günü başladı. Son başvuru tarihinin 7 Kasım olarak belirlendiği ilk iş yerim projesi için vatandaşlar arama motorlarında İşyeri satışı hangi illerde? – TOKİ iş yeri fiyatları ve başvuru şartları konularını araştırıyor. İşte detaylar...

TOKİ İŞYERİ SATIŞI HANGİ İLLERDE?

Proje kapsamında ilk etapta planlanan 10 bin iş yerinden, en çoğu 1000 iş yeriyle Ankara'da olacak, İzmir'de 700, Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 500'er iş yeri yapılacak. Bunlar dışında iş yeri yapılacak illerin tam listesi ise şöyle:

e-DEVLET ÜZERİNDEN TOKİ İŞ YERİ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

  • Ankara: 1000
  • İzmir': 700
  • Bursa: 500
  • Konya: 500
  • Adana: 500
  • Malatya: 500
  • Gaziantep: 500
  • Şanlıurfa: 500
  • Diyarbakır: 450
  • Kocaeli: 450
  • Eskişehir: 350
  • Kayseri: 350
  • Manisa: 350
  • Mersin: 300
  • Denizli: 300
  • Balıkesir: 300
  • Van: 250
  • Erzurum: 250
  • Trabzon: 250
  • Tekirdağ: 250
  • Afyonkarahisar: 200
  • Aksaray: 200
  • Isparta: 200
  • Çorum: 200
  • Ordu: 200
  • Sivas: 200
  • Şırnak: 150
  • Kastamonu: 100

TOKİ İŞ YERİ BAŞVURU ŞARTLARI

📌TC Vatandaşı olmak

📌Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak

📌18 yaşını doldurmuş olmak

📌Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler

📌Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması

TOKİ İŞ YERİ FİYATLARI NE KADAR?

👉İş yerleri, 50, 100, 150 ve 250 metrekare olarak 4 kategoride satışa sunulacak.

👉351 bin liradan alınabilecek 50 metrekare iş yerinin peşinatı 35 bin 100 lira, aylık taksitleri 2 bin 633 lira olacak.

👉685 bin liradan satılacak 100 metrekare iş yerleri için 68 bin 500 peşinat, 5 bin 138 lira taksitle ödeme imkanı sunulacak.

👉150 metrekare iş yerleri, 998 bin liradan satışa sunulacak, 99 bin 800 lira peşinat ve 7 bin 485 lira taksitle ödenebilecek.

👉1 milyon 300 bin liradan satılacak 250 metrekarelik iş yerleri için ise 130 bin lira peşinat ve 9 bin 750 liralık taksitlerle ödeme imkanı sağlanacak.

👉351 bin liradan alınabilecek 50 metrekare iş yerinin peşinatı 35 bin 100 lira, aylık taksitleri 2 bin 633 lira olacak.

👉685 bin liradan satılacak 100 metrekare iş yerleri için 68 bin 500 peşinat, 5 bin 138 lira taksitle ödeme imkanı sunulacak.

👉150 metrekare iş yerleri, 998 bin liradan satışa sunulacak, 99 bin 800 lira peşinat ve 7 bin 485 lira taksitle ödenebilecek.

👉1 milyon 300 bin liradan satılacak 250 metrekarelik iş yerleri için ise 130 bin lira peşinat ve 9 bin 750 liralık taksitlerle ödeme imkanı sağlanacak.

TOKİ İŞ YERİ TAKSİT ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

📍Yüzde 10 peşinat

📍2.633 liradan başlayan taksit

📍120 ay vade

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