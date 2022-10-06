TOKİ'NİN ARSA PROJESİNDE TARİH VERİLDİ | Yüzde 25 peşinat, 36, 48 ve 60 ay vade, KDV'den muaf...

TOKİ'NİN ARSA PROJESİNDE TARİH VERİLDİ | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde vatandaşların heyecanı sürerken TOKİ, bu kez de başka bir müjdeyle vatandaşların karşısına çıktı. 26 ilde toplam 365 arsanın satışa çıkarılacağını duyuran yetkililer, satın almada yüzde 25 peşinat istendiğini ve 36, 48, 60 ay vade yapılabildiğini kaydetti.

HANGİ İLLERDE ARSA SATIŞI YAPILACAK?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açık artırma usulü ile 26 ilde 365 arsa satışa çıkarılacak. Satışa çıkarılacak olan arsaların ihaleleri 12 ve 13 Ekim saat 10.30'da yapılacak. KDV'den muaf tutulacak arsalar için yüzde 25 peşinatla 36, 48 ve 60 ay vade ile ödeme kolaylığı sağlanacak.

Arsa satışı yapılacak illerin içerisinde İzmir, Çanakkale, Eskişehir, Van, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Ankara, Afyon, Elazığ, Gaziantep, Tekirdağ, Uşak, Kayseri, Konya, İstanbul gibi birçok il var.

Özellikle 116 arsanın satışa çıktığı İzmir'de vatandaşların arsalara yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. İstanbul ve İzmir'de satışı yapılacak olan arsaların bir kısmı ise dron ile havadan görüntülendi.

36, 48 VE 60 AY VADE FIRSATI

Satışa çıkan arsaların büyük bir fırsat olduğunu belirten Gayrimenkul danışmanı Kaan Döşdemir, büyük fırsat hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde şehirlerimizdeki kalabalıklaşma insanları müstakil yaşamlara itmiş durumdadır. TOKİ'nin arsa satıyor olması ise bizim için önemli bir fırsat. Geleneksel yatırım alışkanlıklarımızın içerisinde arsa satın almak zaten hep vardı.

Pandemi ile beraber daha da ön plana çıktı. Vatandaşlarımız için bu çok önemli bir fırsat. KDV muafiyeti, vade yapılması, ticari yer fırsatları gibi bir çok avantajı bulunuyor. Arsanızı alıp üzerine konut inşa edebileceksiniz. Bunlar son dönemlerde bizim için en büyük yatırım fırsatıdır.

Arsa satışı yapılacak illerin içerisinde Çanakkale, Eskişehir, Van, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Ankara, Afyon, Elazığ, Gaziantep, Tekirdağ, Uşak, Kayseri, Konya, İstanbul gibi birçok il var. Arsalar yüzde 25 peşinatla 36,48 ve 60 ay vade ile KDV'den muaf olarak açık arttırma usulü satışa çıkacak. Açık arttırma usulü ile 12-13 Ekim'de saat 10.30'da yapılacak. Bu fırsatı kaçırmamak lazım"

'KİRA ÖDEMEKTEN DAHA KOLAY'

Hayallerindeki evi yapmak için arsa almak istediğini belirten Kaan Akbaş, "Çok büyük bir fırsat olduğu için bende açık arttırmaya gireceğim. Yüzde 25 gibi bir peşinatla kimse size arsa vermez.

Ben yeni evlendim. Eşimle beraber buradaki şehir hayatından çok sıkıldığımız için arsa almayı düşünüyoruz. Aldığımız arsaya kendi bahçeli evimizi yapıp içinde oturmak istiyoruz. Bu sağlanan ödeme kolaylığı ile arsa ödemek kira ödemekten daha kolay.

"Eşimle çalıştığımız halde evimizin kirasını ödemekte bile zorlanıyoruz. Yüzde 20 peşinat ve 60 ay vade ile kolay bir şekilde arsamızı alırsak geriye evi yapmak kalıyor. Kaçırılmayacak çok güzel bir fırsat olduğu için arsamızı alıp evimizi yapmak istiyoruz.

Ev almayı değil arsa almayı istedim çünkü arsa almak bize hayalimizdeki evi yapma fırsatı veriyor. Şehirleşmiş hayattan uzaklaşıp artık biraz daha rahat ve huzurlu bir hayat yaşamak istiyoruz" şeklinde konuştu.