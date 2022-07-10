Bayram tatilinde hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu | Bayramın 2. 3. ve 4. günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları sağanak yağmur için uyardı. Kurban Bayramı'nın 1. günü ve gecesi birçok il ve ilçede kendini gösteren yağmur sebebiyle su baskınları meydana geldi. Vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinde hava durumunu merakla araştırıyor. İşte detaylar...

10 TEMMUZ (KURBAN BAYRAMI 2. GÜNÜ) HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul ve Ankara'da da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

11 TEMMUZ (KURBAN BAYRAMI'NIN 3. GÜNÜ) HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı'nın 3. günü Karadeniz'in kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da bayramın 3. günü de yağış bekleniyor. Bayramın dördüncü günü yağışların etkisini azaltması bekleniyor. Ankara'da ise 3. günü yağmurun etksinin kaybolması bekleniyor.

12 TEMMUZ (KURBAN BAYRAMI'NIN 4. GÜNÜ) HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı'nın 4. ve son günü yağışlar Karadeniz ile sınırlı kalacak. Diğer illerde ise parçalı bulutlu veya güneşli hava vatandaşları bekliyor.

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