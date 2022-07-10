Haberler Haberler Bayram tatilinde hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu | Bayramın 2. 3. ve 4. günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyardı!

Bayram tatilinde hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu | Bayramın 2. 3. ve 4. günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyardı!

Kurban Bayramı'nın 1. günü ve 10 temmuz gecesi özellikle İStanbul'da yoğun yağmur yağması, birçok ilçede su baskınlarına sebebiyet verdi. İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Konya gibi illerde hava durumunun nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji birçok kentte sağanak yağış uyarısında bulundu. Peki, 2. 3. ve 4. gün hava durumu nasıl olacak? İşte, Kurban Bayramı 1. 2. 3. ve 4. gün hava durumu tahminleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 10:59
Bayram tatilinde hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu | Bayramın 2. 3. ve 4. günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları sağanak yağmur için uyardı. Kurban Bayramı'nın 1. günü ve gecesi birçok il ve ilçede kendini gösteren yağmur sebebiyle su baskınları meydana geldi. Vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinde hava durumunu merakla araştırıyor. İşte detaylar...

10 TEMMUZ (KURBAN BAYRAMI 2. GÜNÜ) HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul ve Ankara'da da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

11 TEMMUZ (KURBAN BAYRAMI'NIN 3. GÜNÜ) HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı'nın 3. günü Karadeniz'in kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da bayramın 3. günü de yağış bekleniyor. Bayramın dördüncü günü yağışların etkisini azaltması bekleniyor. Ankara'da ise 3. günü yağmurun etksinin kaybolması bekleniyor.

12 TEMMUZ (KURBAN BAYRAMI'NIN 4. GÜNÜ) HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı'nın 4. ve son günü yağışlar Karadeniz ile sınırlı kalacak. Diğer illerde ise parçalı bulutlu veya güneşli hava vatandaşları bekliyor.

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