DOLAR NE KADAR OLDU? 6 TEMMUZ 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

6 TEMMUZ 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 17,2354 (Alış) - 17,2521 (Satış)

EURO: 17,5377 (Alış) - 17,5622 (Satış)

STERLİN: 20,4335 (Alış) - 20,5360 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 960,8580 (Alış) - 961,0410 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.582,0000 (Alış) - 1.611,0000 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.159,0000 (Alış) - 3.224,0000 (Satış)

TAM ALTIN: 6.319,6800 (Alış) - 6.445,7000 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.538,0000 (Alış) - 6.636,0000 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 20.00 itibariyle alınmıştır.