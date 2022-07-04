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AÖL 3. dönem sınav tarihleri ne zaman? MEB AÖL sınavları yüz yüze mi yapılacak? MEB AÖL sınavları online mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 Eğitim yılının 3. Dönem AÖL sınavlarıyla ilgili kısa süre önce bir açıklama yayınlamıştı. Öğrenciler ise AÖL sınav tarihleri için aramalara başladı. "AÖL sınavları ne zaman?" sorusuna cevap arayan öğrenciler, AÖL 3. dönem sınavlarının ne zaman ve nasıl olacağını da merak ediliyor. Liseyi açıktan okuyan ve ilk iki sınavını geride bırakan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan AÖL 3. dönem sınav tarihlerini sizler için derledik. İşte MEB sınav takvimi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 22:29 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 22:30
AÖL 3. dönem sınav tarihleri ne zaman? MEB AÖL sınavları yüz yüze mi yapılacak? MEB AÖL sınavları online mı?

2021-2022 eğitim yılının 3. Dönem AÖL sınavları için takvim paylaşıldı. 2. dönem sınavlarını tamamlayan binlerce AÖL öğrencisi için gözler yeni dönem sınav tarihlerine çevrildi. İşte "Açık Lise sınav tarihleri belli oldu mu?", "AÖL sınavları yüz yüze mi yapılacak?" ve "MEB AÖL sınavları online mı?" sorularının yanıtınnn

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 3. dönem Açık Lise sınavları Temmuz ayında yapılacak.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI AYIN KAÇINDA YAPILACAK?

MEB 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre Temmuz ayında düzenlenecek olan AÖL sınavlarının Temmuz ayının kaçında yapılacağı henüz açıklanmadı.

AÖL SINAVLARI ONLINE MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimine göre AÖL sınavları e-Sınav olarak gerçekleştirilecek. Aksi bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.

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