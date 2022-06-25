Haberler Haberler BİLSEM 25 Haziran mülakat sonuçları açıkandı mı? BİLSEM yaz okulu öğrenci kayıtları ne zaman başlayacak?

BİLSEM 25 Haziran mülakat sonuçları açıkandı mı? BİLSEM yaz okulu öğrenci kayıtları ne zaman başlayacak?

BİLSEM, Türkiye ortalaması üzerinden barajı aşan öğrenciler, müzik resim veya genel yetenek alanlarından eğitime devam etmelerini sağlamaktadır. Birçok kişi BİLSEM yaz okulu dönemini beklemektedir. Bilsem okulları, 81 ilde 135 merkezde hizmet vermektedir. BİLSEM SONUÇLARI birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları açıkandı mı? BİLSEM yaz okulu öğrenci kayıtları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 09:55 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 09:57
BİLSEM 25 Haziran mülakat sonuçları açıkandı mı? BİLSEM yaz okulu öğrenci kayıtları ne zaman başlayacak?

BİLSEM sonuçları birçok aday tarafından merak ediliyor. Bireysel değerlendirme aşaması, MEB tarafından 13 Haziran ile 12 Ağustos arasında gerçekleştirilecek. Mülakatların gerçekleştirilmesinin ardından gözler BİLSEM sonuçlarına çevirildi.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

BİLSEM 2022 sonuçları 19 Ağustos tarihinde gerçekleştrilecek. Adaylar https://www.meb.gov.tr/ adresi üzerinden TC kimlik numarası, Doğum tarihi ve Güvenlik kodunu girdikten sonra ön değerlendirme sonuçlarını görüntületebilecek. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz hakkı ise 22 Ağustos ile 26 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK? BİLSEM 2022 KAYIT EKRANI

BİLSEM'e katılmaya hak kazanan öğrenciler 29 Ağustos ile 9 Eylül tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

BİLSEM YAZ OKULU NE KADAR SÜRÜYOR?

Bilsem eğitim-öğretim dönemleri; birinci dönem (Eylül-Ocak), ikinci dönem (Şubat-Haziran) ve Temmuz, Ağustos (yaz okulu, öğrenci kampları) aylarını kapsayacak şekilde yılda üç dönem halinde düzenlenir. Kurslar 18 Temmuz'da başlayacak ve 14 Ağustos'ta sona erecek.

BİLSEM DERS PROGRAMI

BİLSEM'de dersler hafta içi ve cumartesi günleri yapılacaktır. Günde 2 saat ve haftada 8 saat olarak düzenlenecektir. 4 hafta sürecek BİLSEM dersleri 40 dakika olacaktır.

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