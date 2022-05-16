Haberler Haberler PAEM BAŞVURU 2022 | Komiser Yardımcılığı sınavı başvuruları başladı mı? PAEM başvurusu nasıl yapılır? İşte PAEM başvuru tarihleri...

PAEM BAŞVURU 2022 | Komiser Yardımcılığı sınavı başvuruları başladı mı? PAEM başvurusu nasıl yapılır? İşte PAEM başvuru tarihleri...

Komiser Yardımcılığı sınavı başvuru tarihleri, başvuru yapmak isteyen adaylar tarafından araştırılmaya başladı. 16 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla kabul edilen sınav başvurularının nasıl yapılacağı ve başvuru şartları ise merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, PAEM başvuruları ne zamana kadar devam edecek, ne zaman bitecek? İşte PAEM 2022 başvurularına dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 13:41 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 14:00
PAEM BAŞVURU 2022 | Komiser Yardımcılığı sınavı başvuruları başladı mı? PAEM başvurusu nasıl yapılır? İşte PAEM başvuru tarihleri...

PAEM başvuru tarihleri ve şartları, Komiser Yardımcısı olmak isteyenlerin gündeminde yerini aldı. 16 Mayıs 2022'den itibaren kabul edilen PAEM başvrularının ne zaman biteceği ve son başvuru tarihi ise araştırılmaya başladı. İşte PAEM 2022 başvuruları hakkında bilinmesi gerekenler...

PAEM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN BURAYA TIKLAYIN

PAEM BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Komiser yardımcılığı sınavı olarak bilinen PAEM için başvurular 16-27 Mayıs tarihleri arasında kabul edilecek.

PAEM SINAV BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

PAEM SINAVI NE ZAMAN, GİRİŞ YERİ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PAEM sınavı 26 Haziran gerçekleştirilecek ve giriş belgeleri 20 Haziran tarihinde erişime açılacak.

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