Mars'taki kapı gerçek mi? NASA'nın paylaşımı sonrası Mars'taki kapıya benzer görüntü olay oldu

Teknolojik gelişmeler ilerledikçe, uzay çalışmaları da yeni bir boyut kazanıyor. İnsanlık, Dünya dışında diğer gezegenlerde neler olduğunu merak ediyor. En çok araştırma konusu olan Mars gezegeninden geldiği iddia edilen son görüntü ise herkesi şaşırttı. Kapıya benzer bir cismin yer aldığı görsel, internette kısa süre içerisinde viral oldu. Uzmanlar ise peş peşe açıklamalar yaptı. Peki gerçek neydi? İşte ayrıntılar...

Uzmanlar bu görüntünün Mars'ın doğal bir özelliği olduğunu vurgularken "doğal bir erozyon" ifadesini kullandılar.

Bir panoramik fotoğraf şirketinin web sitesi olan Gigapan.com'da da görüldüğü gibi, Curiosity'nin birkaç fotoğrafını bir araya getirerek yapılan bir panorama da dahil olmak üzere, orijinal siyah beyaz fotoğraftan renkli hale getirilmiş birçok fotoğraf oluşturuldu. Birkaç ipucu, görüntünün gerçek bir kapı olmadığını açıkça ortaya koyuyor.