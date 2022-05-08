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MERKÜR RETROSU NE ZAMAN? | Merkür retrosu ne zaman başlayacak? 2022 Merkür retrosunun tarihleri ve retronun burçlara etkisi!

'Merkür retrosu nedir, Merkür retrosu başladı mı? Merkür retrosunda ne olur, Merkür retrosunun burçlara ve yaşantıya etkisi nedir?' soruları gündemde yerini aldı. 2022 Merkür retrosunun tarihleri, hangi dönemlerde başlayacağı ve ne zaman biteceği araştırılmaya başladı. İş, aşk, arkadaşlık ve özellikle de ikili diyaloglarda etkisini gösteren Merkür retrosuna dair merak edilenler ve 2022 Ocak, Mayıs, Eylül, Aralık Merkür retrosu tarihleri haberimizde!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 14:00 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 14:00
MERKÜR RETROSU NE ZAMAN? | Merkür retrosu ne zaman başlayacak? 2022 Merkür retrosunun tarihleri ve retronun burçlara etkisi!

'Merkür retrosu ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek, ne kadar sürecek?' sorularının cevapları milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. 2022 yılında dört kez tekrarlanacak Merkür retrosunun detayları sorgulanmaya devam ederken; işte Merkür retrosunun etkileri, tarihleri ve retronun burç yorumlarına dair detaylar..

MERKÜR RETROSU NEDİR, ETKİLERİ NELERDİR?

Merkür Retrosu, gezegen gerilemesi anlamına gelir. Gezegenlerde yaşanan gerileme; gezegenin, güneş sistemindeki yörüngesinde meydana gelen yavaşlama ile geri gitmesi olarak tanımlanır.

Merkür retrosunda yaşanan bu gerileme etki ettiği alanlarda çeşitli belirtiler gösterebilir. Bunlar, çalışmaların iyi gitmemesine, yönetimde sorunlar yaşanmasına ve kargaşaya yol açar.

Sene içinde 2 ya da 3 kez meydana gelen bu Retro sırasında kişilerin hayatlarında alacakları kararlar doğrultusunda dikkatli olması önerilir.

Merkür retrosu, adından da anlaşılacağı üzere, gerilemelerin yaşanacağına işaret etmektedir. Merkür retrosunda, teknolojik araçlarda meydana gelen arızalar, ikili ilişkilerde yaşanacak yeni adımlar ya da eski ilişkilerin tekrar gündeme gelmesi söz konusudur.

Retroda, planlanan seyahatler ve alınacak yeni kararlar konusunda da dikkatli olunması göz önünde bulundurulmalıdır.

2022 MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

2022 yılında gerçekleşecek retroların etkileri araştırılmaya devam ediyor. Bu yıl içinde 4 defa gerçekleşecek Merkür Retrosunun tarihleri şöyle:

  • 15 Ocak Merkür Retrosu
  • 11 Mayıs Merkür Retrosu
  • 10 Eylül Merkür Retrosu
  • 30 Aralık Merkür Retrosu

2022 MERKÜR RETROSUNDA NELER OLABİLİR?

2022 yılında 15 Ocak, 11 Mayıs, 10 Eylül, 30 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek Merkür Retrosunun etkileri ve burçlar üzerindeki etkisi dört dönem olarak yorumlanıyor. İşte 2022 retroları ve etkileri...

15 OCAK - 4 ŞUBAT MERKÜR RETROSU

2022 yılının ilk Merkür retrosu, Kova ve Oğlak burçlarında gerçekleşerek etkisini 4 Şubat'a kadar sürdürücek. Bu retro, Venüs geri hareketinin de ortasında başladığı için aşk ilişkilerini de hareketlendirecek. Venüs'ün aşkı temsil etmesi sebebi ile Merkür de eskinin geri dönüşü ile bağdaştırıldığı için eski sevgililerden gelecek adımlara karşı hazırlıklı olunması gerekecek.

Tüm bu geri dönüşler ile birlikte, retronun Kova ve Oğlak gibi net burçlarda gerçekleşmesi, istemediğiniz kişilere sınır koyabileceğinizin habercisi olacağı düşünülüyor.

15 Ocak'ta Merkür Retrosu'ndan etkilenecek burçlar:

  • Terazi
  • Akrep
  • Boğa
  • Koç

11 MAYIS - 4 HAZİRAN MERKÜR RETROSU

4 Haziran'da sona ermesi beklenen Merkür Retrosu, İkizler ve Boğa burcunda gerçekleşecek. 2022 yılının ikinci retrosunda, bazı iletişim becerilerinizin körelirken; yanlış anlaşılmalar sebebi ile gerginlik yaşayabilirsiniz. Bu dönemde yaşanan tartışmalarda sert tavırlar sergilememeniz ve gaflarda bulunmamanız önerilidir.

11 Mayıs'da Merkür Retrosu'ndan etkilenecek burçlar:

  • Kova
  • Balık
  • Aslan
  • Başak


11 EYLÜL - 3 EKİM MERKÜR RETROSU

10 Eylül'de Terazi burcunda meydana gelecek Merkür Retrosu, 3 Ekim tarihinde Başak burcunda tamamlanacak. Bu dönemde çevrenizde aile, iş, arkadaşlık, ilişkiler olmak üzere her alanda iletişimde problemler yaşamanız olağandır. Gerektiğinden soğuk bir iletişimi benimseyebilir ya da içinize kapanabilirsiniz. Alınganlıklar, kararsızlıklar yaşayabileceğiniz tehlikeli bir dönem olarak değerlendirilebilir.

11 Eylül'de Merkür Retrosu'ndan etkilenecek burçlar:

  • Yengeç
  • Oğlak
  • İkizler
  • Yay

30 ARALIK - 19 OCAK MERKÜR RETROSU

2022'nin son retrosu 30 Aralık'ta başlayacak ve 19 Ocak 2023 son bulacak. Bu süreçte bunalmış hissedebilir, 2023'e kasvetli bir ruh hali ile başlayabilirsiniz. Bu dönemde ruhsal bunalımlar, yanlış anlaşılmalar, tartışmalar gündemde olabilir. Yakınlarınızı alttan almanızda ve daha hoşgörülü davranmanızda fayda var.

30 Aralık'ta Merkür Retrosu'ndan etkilenecek burçlar:

  • Koç
  • Terazi

MERKÜR RETROSUNDA NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİR?

  • Merkür retrosunda, yeni bir işe başlamamaya ve yeni gelen teklifleri ve projeleri sonraya ertemeye gayret edin. Teklif retrodan önce geldiği takdirde, değerlendirebilirsiniz.
  • Sınav kağıtlarınızı ve eğitimlerinizi dikkatlice gözden geçirin. Optik kaydırma, not kaybetme gibi olumsuz olaylara karşı tedbirli olmanızda yarar var.
  • Gayrimenkul alım-satım işlerinizi bir süre erteyebilir ya da retrodan önce tamamlayabilirsiniz.
  • Telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik cihazlardaki belgelerinizi ve fotoğraflarınızı mutlaka yedekleyin çünkü bu dönemlerde yaşanabilecek veri kaybı oldukça olağan görülüyor.
  • Yeni bir şey almayı, alışveriş yapmayı düşünüyorsanız, bunu retro sonrası yapmanız önerilir. Yatırım yapmak için retronun doğru zaman olmadığını söyleyen astrologlara göre, doğru zaman retro bitimi ve etkilerinin geride kaldığı zaman zarfı olacaktır.

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