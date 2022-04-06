YAYLA ÇORBASI TARİFİ - Yayla çorbası dünyanın en iyi çorbaları arasına girdi! İşte kolay yayla çorbası tarifi

Kokusuyla ve tadıyla Türk mutfağının vazgeçilmez çorbaları arasında yer alan yayla çorbası artık dünyada da biliniyor. ABD'de yayın organı CNN, dünyanın en iyi çorbalarını sıraladığı listede Türk mutfağından "yayla çorbası"na da yer verdi.

TRT'de yer alan habere göre CNN Travel tarafından her yıl yapılan değerlendirmede, yayla çorbası yine dünyanın en iyi 20 çorbası arasında gösterildi.

Janet Clarkson'ın "Çorba: Küresel Bir Tarih" isimli kitabına atıfla, çorbanın dünya toplumlarının ilk çağlardan bu tarafa vazgeçilmez bir gıda çeşidi olduğuna vurgu yapıldı.

Dünyanın en iyi 20 çorbası arasında gösterilen Türk çorbasının görselinin altında, "Yayla çorbası, tıbbın ve çorbanın birbirinden ayrı düşünülmediği bir zamandan bahsediyor." denildi.

HASTALIKLARA ŞİFA

Yayla çorbasının kış hastalıklarına önlem olarak içildiği belirtildi.

Ayrıca değerlendirmede, haşlanmış pirinç veya arpa kullanılan çorbaya eklenecek bir parça kuru nanenin, yoğurdun hafif aromasını dengelemeye yardımcı olacağı ve taze pide ile servis yapılması gerektiği gibi detaylar da yer aldı.

Amerikan yayın organı, Nijerya'nın "banga", Vietnam'ın "beef pho" ve Ukrayna'nın "boş" isimli çorbalarını da en iyi çorbalar arasında gösterdi.

CNN Travel, 2021'deki değerlendirmesinde de yayla çorbasını en iyi ilk 20 listesine almıştı.

YAYLA ÇORBASI NASIL YAPILIR?



1- Pirinçleri yıkayıp nişastasından arındıralım.



2- Tavuk suyu veya et suyu ile beraber ocağa koyup haşlanmaya bırakalım.



3- Pirinçler haşlanırken yoğurdun içine tuzu, unu ve yumurtayı ekleyip çırpalım.



4- Haşlanan pirinçlerin suyundan yoğurda bir kepçe ekleyelim.



5- Yoğurdu yavaş yavaş pirinçlerin üzerine ekleyelim.



6- Sürekli karıştırarak kaynamaya bırakalım.



7- Tereyağını bir tavaya alıp eritelim.



8- Kızan tereyağına pul biber ve naneyi ekleyip ocağı kapatalım.



9- Çorbamız kaynayınca sosunu ilave edip ocağı kapatalım.



10- 15 dakika dinlenen çorbamız servise hazırdır.