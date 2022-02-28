Haberler Haberler Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: Öğrenci burslarına zam!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: Öğrenci burslarına zam!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren son dakika burs açıklaması geldi! Başkan Erdoğan "TÜBİTAK'tan, yüksek lisans öğrencileri 3000-4250, doktora 5500-7500, doktora sonrası araştırmacılar 7500-10 bin liraya kadar aylık burs alabileceklerdir." dedi. Peki, KYK burslarına zam mı geldi? TÜBİTAK burs ödemeleri ne kadar oldu? Yüksek lisans, doktora bursları kaç TL oldu? İşte burs zammı ve ödemeleri ile ilgili detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 20:28 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 20:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: Öğrenci burslarına zam!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine burs müjdesi geldi. Başkan Erdoğan, lisans öğrencileine verilen aylık 750 liralık bursun yüzde 67'lik artışla 1250 liraya çıkarıldığını açıkladı.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz. Lisans programında aylık 750 liralık bursu 1250 liraya çıkarıyoruz."

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BURSLARINA DA ZAM

Başkan Erdoğan, yüksek lisans ve doktora burslarına yapılan zammı ise şu sözlerle duyurdu:

"TÜBİTAK'tan, yüksek lisans öğrencileri 3000-4250, doktora 5500-7500, doktora sonrası araştırmacılar 7500-10 bin liraya kadar aylık burs alabileceklerdir."

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