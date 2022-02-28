Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: Öğrenci burslarına zam!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine burs müjdesi geldi. Başkan Erdoğan, lisans öğrencileine verilen aylık 750 liralık bursun yüzde 67'lik artışla 1250 liraya çıkarıldığını açıkladı.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



'Öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz. Lisans programında aylık 750 liralık bursu 1250 liraya çıkarıyoruz."



YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BURSLARINA DA ZAM

Başkan Erdoğan, yüksek lisans ve doktora burslarına yapılan zammı ise şu sözlerle duyurdu:



"TÜBİTAK'tan, yüksek lisans öğrencileri 3000-4250, doktora 5500-7500, doktora sonrası araştırmacılar 7500-10 bin liraya kadar aylık burs alabileceklerdir."