Survivor All Star 18. bölüm fragmanı! Survivor All Star 18. bölüm de neler olacak?

Survivor All Star yarışmasının 18. bölüm fragmanı çıktı. Son bölümünde büyük çekişmenin yaşandığı Survivor yarışmasının yeni bölümü 7 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek.

Survivor All Star'ın 17. bölümündeki dokunulmazlık yarışını Gönüllüler kazanmıştı. Ünlüler'den Bora eleme potasına girerken, Furkan ve Bora sürgün adasına giecek isimler olarak seçilmişti.

Survivor All Star'da 4. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Peki haftanın son dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak, eleme adayı olarak sürgün adasına kim gidecek? İşte yeni bölüm tanıtımı...

İŞTE SURVIVOR ALL STAR 18. BÖLÜM FRAGMANI