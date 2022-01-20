Google ücretsiz G Suite legacy hizmetini paralı yapıyor!

Google, arama motoru alanındaki hakimiyetinin yanısıra çeşitli hizmetleri de kullanıcılarına sunuyor. Şirket 16 yıl önce başlattığı G Suite'in ücretsiz kullanımı legacynin fişini çekiyor.

Şirket 2006 yılında Google Apps adıyla piyasaya sürdüğü ve adı sonradan G Suite olarak değiştirilen uygulamada değişikliğe gidiyor.

Uzun yıllardır işletmeler ve okullara yönelik bu hizmetin legacy adında ücretsiz bir sürümü bulunuyordu. Şirket 2012 yılında yeni ücretsiz üyelik almayı durdurmuştu ama eski üyeliklere dokunmuyordu.

2020 yılıyla birlikte G Suite'in yerini Google Workspace aldı. Çatı kuruluş Alphabet şimdi ise legacy adındaki ücretsiz sürümü kapatacak. Kullanıcılara 1 Mayıs'a kadar ücretli bir seçeneğe geçmesi tavsiye edildi. Aksi takdirde Google hesapları otomatik olarak geçirecek. Şirket üyelik modelinin halihazırda kullanılan hizmetlere göre seçileceğini belirtti.

Eğer hesapta bir ödeme yöntemi yoksa Google hesabı 60 gün boyunca askıya alacak.

Google ücretsiz sürümün kullanımını 1 Temmuz'da bitiriyor.