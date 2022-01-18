📺Destan 7. BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Destan son bölüm izle - Destan izle (Destan TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Destan dizisi, 7. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Destan izleyicileri, dizisinin 18 Aralık Salı günü ekranlara gelecek 7. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Destan'ın 7. bölüm bilgileri...

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DESTAN 7. BÖLÜM KONUSU

Akkız köşeye sıkışıyor

'Destan'da bu hafta; Akkız, Batuga'ya desteğini Gök Saray'a dönerek gösterirken, Kaya ve Temur teginlerin Çolpan Hatun'a esir düşmesi iki hanlığın savaş pozisyonuna geçmesine neden oluyor.

AKKIZ VE BATUGA'NIN TEHLİKELİ PLANI

Çolpan Hatun, teginler Kaya ve Temur'u serbest bırakmak için Alpagu Han'dan fidye talep eder. Kendi isteği ile saraya dönerek canını tehlikeye atan Akkız, Batuga'nın tüm itirazlarına rağmen Balamir'in planını bozmak için harekete geçer.

BALAMİR'İN TUZAĞI ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Alpagu Han ise oğullarını kurtardıktan sonra Akkız'ı ortadan kaldırmaya karar verir. Akkız ve Batuga, Balamir'in av toyunda kurduğu tuzağı bozmak için Yaman'dan yardım alır. Akkız pusuyu ortaya çıkarıp Balamir'in oyununu bozunca, Alpagu Han'ın gözüne girer. Alpagu Han'ın "Dile benden ne dilersen" sözleri üzerine Akkız, Batuga'nın yanında kalmak istediğini söyler.

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Yapım: Bozdağ Film Yapım

Yapımcı: Mehmet Bozdağ

Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ

Yönetmen: Emir Khalilzadeh

Senaryo: Ayşe Ferda Eryılmaz - Nehir Erdem

Oyuncular: Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir), Deniz Barut (Ulu Ece), Elif Doğan (Tutkun), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Burak Berkay Akgül (Kaya), Osman Albayrak (Vargı), Şahin Ergüney (Kün Ata), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Ecem Sena Bayır (Günseli), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Esra Kılıç (Mei Jin), Hilal Uysun (Tılsım), Evren Erler (Çalayır), Meltem Pamirtan (Yibek), Faruk Aran (Kuzubeg), Müge Duygun (Tilbe), Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç), Aysel Yıldırım (Kam Kadın), Seca Naz Karabulut (İlay), Cihangir Köse (Otacı), Berna Üçkaleler (Efil), Doruk Şengezer (Öktem), Onur Yenidünya (Evren Alp)

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