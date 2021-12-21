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CANLI - Dolar kaç TL? 21 Aralık 2021 döviz kurundaki son durum

CANLI - 21 Aralık 2021 dolar kuru... Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ederken açıklanan yeni ekonomik paketin ardından dolarda yüzde 33'ü aşan bir değer kaybı yaşandı. Yatırımcılar ve piyasayı yakından takip edenler, "Dolar ne kadar?" sorusunu sıkça aratıyor. Peki, dolar kaç TL? İşte 21 Aralık Salı 2021 döviz kurundaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 07:12
CANLI - Dolar kaç TL? 21 Aralık 2021 döviz kurundaki son durum

💥SON DAKİKA DOLAR HABERLERİ - Döviz kurlarındaki güncel değişimi yakından takip etmek isteyen vatandaşlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomik paketin ardından dün yüzde 33'ü aşan bir değer kaybı yaşayan dolardaki hareketliliği anlık öğrenmek istiyor ve internette sıkça, "1 dolar kaç TL oldu?" sorusunun yanıtını aratıyor. Güncel döviz kurunu haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

🔗CANLI - Güncel döviz kurları için tıklayın! (Dolar, euro ve sterlin kaç TL?)

👉İşte, 21 Aralık Salı 2021 canlı döviz kuru...

DOLAR KAÇ TL?

Alış: 13,4954 TL
Satış: 13,5479 TL

NOT: Bilgiler 21 Aralık Salı günü saat 07.00 itibarıyla alınmıştır.

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