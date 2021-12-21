CANLI - Dolar kaç TL? 21 Aralık 2021 döviz kurundaki son durum

💥SON DAKİKA DOLAR HABERLERİ - Döviz kurlarındaki güncel değişimi yakından takip etmek isteyen vatandaşlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomik paketin ardından dün yüzde 33'ü aşan bir değer kaybı yaşayan dolardaki hareketliliği anlık öğrenmek istiyor ve internette sıkça, "1 dolar kaç TL oldu?" sorusunun yanıtını aratıyor. Güncel döviz kurunu haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

🔗CANLI - Güncel döviz kurları için tıklayın! (Dolar, euro ve sterlin kaç TL?)

👉İşte, 21 Aralık Salı 2021 canlı döviz kuru...

DOLAR KAÇ TL?

Alış: 13,4954 TL

Satış: 13,5479 TL

NOT: Bilgiler 21 Aralık Salı günü saat 07.00 itibarıyla alınmıştır.