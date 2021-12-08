ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI ŞEKİLLENDİ - SON DAKİKA! İşte yeni asgari ücret oranı!

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET - İlki 1 Aralık'ta gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıları devam ediyor. 7 milyon kişinin odaklandığı dolaylı olarak 30 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücrete ilişkin görüşmeler sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını bugün gerçekleştirildi. Üçüncü toplantının ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da TİSK binasında yapılması planlanıyor. İşte son dakika asgari ücret gelişmeleri...



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ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını bugün gerçekleştirildi. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan (TİSK), işçi heyetini ise Türk-İş temsil ediyor. Ayrıca toplantıya Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlığı temsilcileri de katıldı.

Türk-İş Bakanı Ergun Atalay toplantı öncesi gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Atalay, istedikleri rakamı Bakan Bilgin'e ilettiklerini, toplumun da beklentisinin yüksek olduğunu söyledi. Fiyatların genel olarak 30-35-40 oranında arttığını, güncel asgari ücretle 15 gün geçinmenin zor olduğunu belirten Atalay, toplumun tüm kesimlerinin fikir beyan ettiğini açıkladı.Üçüncü toplantının ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da TİSK binasında yapılması planlanıyor.



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REFAH PAYIYLA BİRLİKTE ASGARİ ÜCRET YÜZDE 30'U GEÇECEK

Enflasyonun üzerinde yapılması beklenen asgari ücret zammına bir de refah payı eklenince oranın yüzde 30'u geçmesi bekleniyor. Vergi desteğiyle birlikte bu rakam daha da artabilecek.



TÜRK-İŞ YÜZDE 36.2'NİN ÜZERİNDE BİR TEKLİF İSTİYOR

Türk-İş sendikası yüzde 36.2'lik yeniden değerlenme oranın üzerinde bir zam beklerken, bu oranın gerçekleşmesi durumunda net maaşlar yaklaşık 3.850 liraya kadar çıkacak.



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ASGARİ ÜCRET ZAM PAZARLIĞINDA 4 KRİTER

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığında gerçekleşen ikinci toplantıda, sosyal güvenlik prim gelirlerini etkileyen temel gösterge olan asgari ücret pazarlığında 'yaşam maliyeti, salgın döneminde ülkenin genel ekonomik durumu, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 4 parametre öne çıktı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YÜKSEK ASGARİ ÜCRET SÖZÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek asgari ücret sözü verirken 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçti. Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik oran asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek. Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek.

BAKAN BİLGİN: ASGARİ ÜCRETTE EMEĞİ KORUYACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ilk toplantıda yaptığı açıklamada, "Asgari ücret son zamanlarda kamuoyunda sıkça tartışılan bir konu haline geldi. Asgari ücret gerçekten önemli. Türkiye'de asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon civarında işçi var emekçi var. Emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz." dedi.



"KAMUOYUNDA DİLE GETİRİLEN RAKAMLARIN ALTINA EVET DEMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili, "Rakam söylememeye gayret ediyoruz ama kamuoyunda oluşan rakamlar ortada. Oluşan rakamların altında bir şeye 'evet' dememiz mümkün değil. İnşallah umduğumuz gibi olur. Hep beraber zevkle imzalarız." dedi.

Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılan toplantıda, asgari ücretin sadece 5 kez işçi, işveren ve hükümetin mutabakatıyla belirlendiğini anımsattı.

Asgari ücretin 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan ilgilendirdiğini vurgulayan Atalay, "Bu ücret, en düşük ücreti belirleme ücretiydi ama son yıllarda geçim ücreti oldu. Yani 7 milyona yakın insan bununla geçinmeye çalışıyor. Çalışanların aileleriyle birlikte 30 milyonun üzerine kişi. Yani ülkenin üçte birinden daha fazla." diye konuştu.

Sendikaların olduğu yerde toplu sözleşmelerin, toplu sözleşmelerin olduğu yerde sosyal haklar ve ikramiyenin olduğunu belirten Atalay, şunları söyledi:

"Sendikalı çalışanların yüzde 99'u asgari ücretin üzerinde ücret alıyorlar. Özellikle otellere, sosyal yaşam alanlarına baktığımızda akşam saat 4'ten, 5'ten sonra çalışanların dörtte üçü asgari ücretli. Bir bölümü emekli, bir bölümü memur. Asgari ücretli, dar gelirli ek iş yapmak mecburiyetinde, son yıllarda uyumuyor desem yerindedir."