ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? SON DAKİKA - Asgari ücret için kritik gün! Asgari ücret 2022 ne olacak?

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET - Asgari ücret 2022 belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı dün yapıldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılında geçerli olacak ilk toplantısını dün yaptı. Bakan Bilgin, toplantıda yaptığı açıklamada "Enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız. İş verimliliğini artıran bir rakamda buluşacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Asgari ücret tespit komisyonundan çıkacak karar 7 milyona yakın asgari ücret alan çalışanı ve dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiriyor. (Son dakika asgari ücret 2022 haberi)



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ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NE ZAMAN?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında toplandı. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç başladı.



BAKAN BİLGİN'DEN 'ASGARİ ÜCRET' AÇIKLAMASI: "EMEĞİ KORUYACAĞIZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında, bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıda, işverenleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçileri ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor. Bakan Bilgin, toplantıda yaptığı açıklamada "Enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız. İş verimliliğini artıran bir rakamda buluşacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET ZAM TOPLANTILARININ TARİHİ BELLİ OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'te yapılacak.





ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET 2022 YILINDA TAHMİNİ NE KADAR OLUR?

TÜİK tarafından 2021 yılı temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayı enflasyon rakamları açıklanmıştı. Bu rakamların ardından geriye kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Bu iki ayda açıklanacak rakamlarla birlikte maaşlara gelecek zam da belli olacak. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz" demişti.

Enflasyonun yıl sonunda yüzde 16,40 civarında olacağı tahmin ediliyor. Enflasyonun 5-6 puan üzerinde bir artış yapıldığında asgari ücrete yüzde 22 civarında zam gelmesi bekleniyor. Eğer bu olasılık gerçekleşirse 2022 yılında brüt asgari ücretin 4.364,50 TL'ye net asgari ücretin ise 3.447,50 liraya çıkması bekleniyor. Bu rakamlarda da değişiklik olabilir. Net rakam asgari ücret tespit komisyonun yapacağı görüşmelerden sonra belli olacak.

YAPILACAK ASGARİ ÜCRET ZAMMI SONRASI NELER DEĞİŞECEK?

👉İşsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak.

👉Asgari Geçim İndirimi (AGİ) artacak.

👉İş göremezlik ödeneği artacak.

👉Yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 825 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.



BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız." dedi.