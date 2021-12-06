Haberler Haberler 3600 EK GÖSTERGEDE MUTLU SON - SON DAKİKA! Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu

3600 EK GÖSTERGEDE MUTLU SON - SON DAKİKA! Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu

SON DAKİKA HABERİ - Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Merakla beklenen 3600 ek gösterge konusu vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 17:02 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 17:17
3600 EK GÖSTERGEDE MUTLU SON - SON DAKİKA! Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu

SON DAKİKA HABERİ - Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Merakla beklenen 3600 ek gösterge konusu vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.

"TÜM KAMU PERSONELLERİNE ZAM YAPILACAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşmeyle ilgili ek protokol düzenleneceğini bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada;

"Ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanları üzerindeki etkisini bertaraf edecek düzenlemeyi tamamlamak için çalışmalar devam etmektedir." denildi.

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