Haberler Haberler Instagram kullanıcıları dikkat! Kapatma kararı geldi...

Instagram kullanıcıları dikkat! Kapatma kararı geldi...

Sosyal medya platformları arasında en çok kullanılan mecralardan olan Instagram, içerik paylaşımlarında köklü bir değişikliğe gidiyor. Alınan karara göre şirket, mesajlaşma uygulaması Threads'in kullanımını kapatmaya karar verdi. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 15:37
Instagram kullanıcıları dikkat! Kapatma kararı geldi...

Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarının başında geliyor.Şirket bağımsız mesajlaşma uygulaması Threads'i kapatma kararı aldı.

Instagram kullanıcıları dikkat! Kapatma kararı geldi...

Threads daha önce Direct'in yerine kullanıma gelmişti. Threads sadece yakın arkadaşlarla etkileşime izin veriyordu. Aralık 2021 sonundan itibaren Threads kullanılamayacak.

Instagram kullanıcıları dikkat! Kapatma kararı geldi...

Sosyal medya platformı Instagram uzun süredir kullanıcıların talep ettiği bir geliştirmeyi gündemine almıştı. Şimdiye kadar story (hikayeler) sekmesinden link paylaşabilmek için 10 binden fazla takipçiye sahip olmak gerekiyordu. Artık bu kural değişti. Hikayelerde sticker arasına gelen özellikle link eklemek mümkün. Ancak bu özellik halen sınırlı sayıda kullanıcıya açılmış durumda. Instagram'ın kısa süre içerisinde bu özelliği daha fazla kullanıcıya açması bekleniyor.

Instagram kullanıcıları dikkat! Kapatma kararı geldi...

Instagram 30 saniyeden uzun videoların tek parça olarak hikayede paylaşılmasına izin vermiyordu. Şirketin bu güncellemeyi gündemine aldığı paylaşıldı.

Instagram kullanıcıları dikkat! Kapatma kararı geldi...

Instagram, kullanıcılara beğenme sayısını gizleme imkanı tanıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram bu özellikle sosyal medya baskısını azaltmayı hedefliyor.

Instagram kullanıcıları dikkat! Kapatma kararı geldi...

Bu özelliği aktifleştirmiş olan kullanıcılar bir takipçinin adını görüp yanında "diğerleri" ifadesiyle karşılaşacak. Instagram şimdiye kadar kullanıcı adı ve x sayıda kişi beğendi olarak paylaşımları gösteriyordu.

Instagram kullanıcıları dikkat! Kapatma kararı geldi...

Instagram'ın bu özelliği 2019'dan beri bazı ülkelerde test ediliyordu. Şimdi ise dünya genelinde kullanıma açıldı.

Instagram kullanıcıları dikkat! Kapatma kararı geldi...

OTOMATİK DEŞİFRE
Her gün milyonlarca kullanıcı Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşımlarda bulunuyor. Platform hikayelere getirdiği yeni efektle kullanıcıların işini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Instagram kullanıcıları dikkat! Kapatma kararı geldi...

Instagram'ın yeni özelliği caption ile hikayelere yazı yazmak için konuşmanız yeterli olacak. Yani uygulama otomatik olarak sizin söylediklerinizi yazıya dökecek. Özellik halen test aşamasında. ABD'de sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı. Henüz Türkiye'deki kullanıcılar caption özelliğini kullanamıyor. Özelliğin yakın zamanda Türkiye'de de kullanıma açılması bekleniyor.

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