CANLI - Çeyrek altın ne kadar? 5 Kasım 2021 Altın fiyatları, gram altın, ata altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar?

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İşte, 5 Kasım 2021 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın Alış: 557,89
Gram altın satış: 558,00
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın Alış: 890,00
Çeyrek altın satış: 916,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 1.780,00
Yarım altın satış: 1.842,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 3.585,02
Tam altın satış: 3.655,39
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 3.717,00
Cumhuriyet altını satış: 3.770,00
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 3.660,00
Ata altın satış: 3.766,00
NOT: Bilgiler 5 Kasım Cuma günü saat 07.00 itibarıyla alınmıştır.
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